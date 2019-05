Las noticias de Canarias, 16:02 (09/05/2019)

Voz 1 00:00 dos cuatro y tres en Canarias ser Canarias

Voz 1278 00:06 el candidato del PSOE al Cabildo de Gran Canaria Luis Ibarra se ha mostrado contundente en un nuevo encuentro ser Canarias al afirmar que paralizará la compra de los terrenos de murgas llega a ser presidente de hecho ha asegurado que no cambiará de opinión sobre la necesidad de frenar la controvertida operación de la institución insular para comprar estos terrenos propiedad de la de los familiares de Román Rodríguez ni siquiera en un futuro escenario en el que Nueva Canarias necesitará de los votos socialistas para reeditar el actual pacto de gobierno

Voz 2 00:32 en primer lugar no cambie de opinión pero es que además

Voz 3 00:34 yo estoy convencido que el Partido Socialista será la fuerza más votada el próximo veintiséis de mayo ir directamente el Cabildo la ley la Ley de Cabildos lo que hace lo hace preside pero

Voz 2 00:47 no no yo no el partido socialista no va a cambiar

Voz 3 00:50 la ética por ocupar cargos

Voz 1278 00:53 el Colegio de Médicos de Las Palmas ha convertido en el primero en integrar la diversidad de identidades de género en su ficha colegial en sus registros especifica ahora el sexo legal el masculino o femenino y además de forma optativa y también informativa la identidad pudiendo elegirse entre hombre mujer o no binario la primera colegiada trans no binaria es Joana Cabrera médico y activista del colectivo gama

Voz 4 01:15 un grupo en el que entendemos que esas personas aunque no se identifiquen con el sexo asignada al nacer si se identifican con uno de los dos géneros más visibles el de hombre y el de mujer estaríamos hablando en este caso de personas transexuales Peral un amplísimo abanico de identidades expresiones de género que nacen no entran dentro de esa definición yo en ese paraguas amplio es donde entramos las personas trans no binaria

Voz 1278 01:42 ya saben que a partir de mañana la temperatura comienza a subir Se espera que el mercurio se incremente en diez o quince grados más a lo largo del fin de semana y también que nos acompañe la calima Sanidad recuerda a evitar la exposición prolongada al aire exterior sugiere mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre

Voz 5 02:03 hora uno horas dos horas tres horas a cuatro o las cinco a siete horas y además atraer más te pones a veintiuno horas veintitrés Hora Veinticinco Hora veinticinco Cadena Ser horas no no no