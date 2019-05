buenas tardes el Día de Europa deja sus ecos en la capital autonómica puesto que hoy la Junta ha hecho entrega de los premios del Concurso Escolar Día de Europa la Biblioteca de del Estado han sido cerca de treinta centros educativos de la comunidad autónoma a los que se han presentado con más de setecientos alumnos participantes de los cuales seis grupos han sido galardonados Rafael Rodríguez de la Cruz ex secretario general de Educación señala que se trata de un concurso cuyo objetivo fundamental es que los jóvenes conozcan Europa

Voz 3

00:33

el objetivo fundamental es que nuestros alumnos alumnas conozcan Europa Press no solamente que conozcan en Europa desde el punto de vista físico geográfico político etc etc sino que conozcan defiendan los valores que representa la ciudadanía europea valores importantísimos como la solidaridad la democracia la convivencia el respeto