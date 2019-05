Las noticias de Asturias, 17:02 (09/05/2019)

buenas tardes los sindicatos y la empresa ArcelorMittal volverán a reunirse la próxima semana para continuar la negociación del VII Acuerdo Marco en el encuentro de hoy en el País Vasco la empresa ha justificado la decisión de bajar las producciones en distintas plantas de Europa entre ellas las asturianas en los precios de las materias primas los costes de CO2 la tarifa eléctrica o la inoperancia de las medidas arancelarias desde la parte sindical aseguran que esta situación coyuntural no debe afectar a las negociaciones del Acuerdo Marco y hacen referencia a los datos ofrecidos hoy por Arcelor Mittal sobre los beneficios en el primer trimestre de este año casi cuatrocientos millones de euros que si bien han bajado respecto a los del año anterior siguen siendo importantes José Manuel García es representante de UGT en Arcelor

su posicionamiento ya de la mayoría de la parte sociales claro nosotros ya lo manifestamos la semana pasada pues lunes perdón en el que nosotros para esto pensábamos que iba a ser coyuntural todo este proceso que esperábamos que esto no debería de influenciar en la negociación del acuerdo esta empresa en el primer trimestre del año tuvo un de de más de mil quinientos millones de euros y tiene unos beneficios netos de unos cuatrocientos euros las ganancias son menores pero nunca en ningún momento se deja de ganar dinero

Voz 5

02:22

