Las noticias de Cantabria, 17:02 (09/05/2019)

Voz 1593

00:05

no menos de siete horas para que comience la campaña electoral llega la macroencuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas el PRC de Miguel Ángel Revilla ganaría por primera vez las selecciones autonómicas en Cantabria el próximo veintiséis de mayo al obtener el treinta y tres coma ocho por ciento de los votos y entre doce y trece diputados ahora tiene doce en segunda posición se situaría el Partido Popular liderado por María José Sáenz de Buruaga perdería así el primer puesto obtenido en anteriores comicios y lograría entre ocho y diez escaños con el veinte coma siete por ciento de los votos frente a los trece escaños actuales como principal novedad destaca la posible entrada en el Parlamento regional de Vox con Cristóbal Palacio al frente que conseguiría el cinco coma tres por ciento de los votos y entre uno y dos diputados si por su parte el Partido Socialista de Pablo Zuloaga se quedaría en tercera posición con el dieciocho coma uno por ciento de los votos y entre cinco y siete diputados Cantabria y Navarra serían las únicas comunidades en las que no ganaría el Partido Socialista mientras que ciudadanos con Félix Álvarez a la cabeza lograría el ocho coma seis por ciento y entre dos y tres diputados en dos mil quince consiguió dos diputados también entre dos y tres diputados obtendría podemos hace cuatro años logró tres con Mónica Rodero al frente al reunir el siete coma nueve por ciento de los votos sin embargo la Coalición de Izquierda Unida IU Equo se quedaría es según la encuesta del CIS fuera de la Cámara un estudio realizado con un trescientas en noventa entrevistas en la comunidad en Cantabria y hay que destacar también que hay un treinta y dos por ciento de indecisos es decir uno de cada tres encuestados no ha decidido a quién va a votar en las próximas elecciones autonómicas también municipales del próximo veintiséis de mayo tenemos cielo gris en Santander nubosidad y lluvia intermitente en el centro de la capital