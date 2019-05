Las noticias de Aragón, 17:02 (09/05/2019)

en Aragón el Partido Popular ganaría las elecciones en el Ayuntamiento de Zaragoza según la encuesta del CIS pero los partidos de centro derecha no suman para gobernar la ciudad y hay un cuarenta y cinco por ciento de los encuestados que todavía no saben a quién van a votar a la Alcaldía de Zaragoza lo cuenta Pepe las Marías

el PP según el CIS tendría el veinticuatro coma dos por ciento de los votos y entre nueve diez concejales el PSOE obtendría un veintitrés coma cinco por ciento entre ocho y nueve ediles la tercera fuerza sería Zaragoza en Común con un trece por ciento del voto sacaría entre cuatro y seis concejales por detrás Podemos con un once coma ocho por ciento de voto entre cuatro y cinco concejales Ciudadanos tendría un diez coma siete por ciento de voto entre tres y cuatro ediles Chunta con un cinco coma siete obtendría entre uno y dos concejales el par con un tres coma siete por ciento Ibooks con un dos coma siete por ciento de voto no obtendrían representación en el Ayuntamiento de Zaragoza

acabamos de conocer que el juzgado de violencia sobre la mujer número dos de Zaragoza ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa a su ex pareja el pasado día seis de mayo cuando intentó degollar la durante una discusión en el barrio de mira al bueno de Zaragoza la magistrada ha dictado una orden de alejamiento la titular de la sala acordado parecencia el próximo veintinueve de mayo si las circunstancias lo permiten de la víctima y de tres testigos ya hablamos de salud de los doscientos sesenta nuevos casos de cáncer renal que se diagnostican anualmente en Aragón no presenta síntomas en sus fases iniciales por lo que uno de cada cuatro pacientes recibe eso población cuando ya está avanzado concienciar sobre esta enfermedad es el objetivo de la campaña de la asociación celebró en la estación intermodal de Zaragoza hasta el sábado escuchamos al doctor Julio la enviada del hospital Clínico en cuanto un paciente

de sangre en la orina tenga un dolor de larga evolución a nivel de del flanco del abdomen no dé la espalda encontrarse mal de una manera pues ya también de larga evolución todo que consulte a su médico atención primaria

