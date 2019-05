Las noticias de Galicia, 17:02 (09/05/2019)

hoy la situación unas oficinas cuando menos alquilo no sólo ámbito de actuación es bastante precaria con una carga de traballo brutal e como asociativos cometer desmesurados en todo no entendemos cómo se podía aplicar esta reducción táctica de de plantilla sin una merma

no no que como actividades yo yo servicio a clientes

Voz 0028

01:21

y esta medianoche empieza la campaña de las municipales y europeas que el sábado traerá a Galicia al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero estará en As Pontes apoyando al actual alcalde y candidato Valentín González Formoso Al acto también asistirá el secretario general del PSE de peso joe Gonzalo Caballero para avalar la apuesta del también líder provincial del partido son noticias de una tarde con un tiempo de perros no hace frío pero está muy desapacible con lluvias en toda la Comunidad a partir de mañana viernes una masa de aire africano subirá las temperaturas