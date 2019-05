Las noticias de Galicia, 18:02 (09/05/2019)

según el CIS el PSOE recuperaría la alcaldía de Santiago venciendo en las elecciones municipales del próximo día veintiséis con el veintidós coma uno por ciento de los votos por el diecinueve coma siete del PP el nueve coma cuatro de Compostela Berta Santiago es el único municipio gallego analizado por el CIS en la encuesta previa a la doble cita con las urnas del XXVI así otorga la victoria al socialista Xosé Sánchez Bugallo que recuperaría la alcaldía que ostentó entre mil novecientos noventa y ocho y dos mil once el CIS pronostica una fuerte Haidar de Compostela Berta del actual regidor santiagués Martiño Noriega que pasaría del treinta y cuatro coma cinco por ciento logrado en las elecciones de dos mil quince al nueve coma cuatro en la próxima cita pasando así de fuerza más votada al tercer lugar en la corporación cae también de manera significativa el Partido Popular que repite candidato con Agustín Hernández Iker quedaría casi catorce puntos por debajo del resultado de dos mil quince en el caso de las europeas el CIS otorga escaño directo en Bruselas al socialista Nicolás González Casares número ocho de una lista que conseguiría entre diecisiete y dieciocho puestos y al popular Francisco Millán Mon también octavo de una candidatura la del PP que según la encuesta del CIS obtendría entre once y doce escaños más cosas una voz la del presidente de la Xunta que ha criticado hoy la retirada de las distinciones a Manuel Fraga decisión del Ayuntamiento de A Coruña que lidera Xulio Ferreiro

Voz 2

01:30

especialmente doloroso especialmente antidemocrático y especialmente sectario ciertamente lo consideró A Coruña estaba parado no teníamos ninguna duda ahora que no tenía ideas propias ni siquiera para acreditarlo su sectarismo tenga que copiar las ideas do concello de Ferrol romper todos sus límites da parálisis municipal que existe no cocer