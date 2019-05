Las noticias de Cantabria, 18:02 (09/05/2019)

la plantilla de sonrió va a hacer huelga indefinida a partir del trece de mayo si la empresa no cumple con el calendario de pagos propuesto mañana viernes finaliza uno de los plazos de pagos propuestos como decíamos a la piscifactoría por sesenta y siete trabajadores a los que aún se les adeuda las nóminas de marzo y abril y también la extra de marzo la Federación de Industria de Comisiones Obreras ha solicitado una reunión urgente a la vicepresidenta a la Consejería de Pesca y Alicante para que les explique el futuro y la viabilidad de la empresa de Val de San Vicente la antigua Tina Menor

Voz 1534

00:38

lo que sí que tenemos claro desde la represión legal de los trabajadores y trabajadoras es que si no se soluciona eh a corto plazo este problema no se pone un plan sobre la mesa para que garantice el el abono de los salarios puntualmente pues los trabajadores no tampoco dejarán sus en sus movilizaciones hasta que tenga asegurado