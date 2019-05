Las noticias de Andalucía, 18:02 (09/05/2019)

la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha estimado parcialmente la reclamación patrimonial del ahora presidente del grupo parlamentario de Vox Francisco Serrano por denegarle su reingreso en la guerra judicial no se pronuncia respecto a la cuantía de la indemnización ya que la decisión sobre si se le concede o no y en su caso en qué cantidad corresponde al Consejo de Ministros según ha informado el TSJ andaluz más asuntos el consejero de Salud ha afirmado este jueves que ha disminuido en un seis por ciento la lista de espera quirúrgica tras la puesta en marcha del plan de choque de la Junta Jesús Aguirre en breve hará públicos los primeros datos si bien afirma que están resultando satisfactorios

Cruz Roja alerta de la crónica de la pobreza en la provincia de Cádiz de la consolidación del fenómeno de los trabajadores pobres con un empleo tan precario que no les permiten salir de la situación de pobreza han sido atendidas más de cuarenta y seis mil personas en el Plan de Inclusión Social de esta organización no gubernamental casi veintinueve mil estaban en situación de extrema vulnerabilidad casi cinco mil personas más que el pasado año Rosario García

Voz 4

01:31

sí parece que les Ronnie espectáculo unificando lo que es la pobreza no yo creo que aquí hay que hacer un no llamamiento no pero tenemos que mirar muy bien cuál es la situación porque estamos llegando también a personas que tienen un trabajo pero a lo mejor el trabajo no no les saca de esa situación de vulnerabilidad pues el tema de salarios la precariedad en el empleo