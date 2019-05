Escucha las noticias de las 19:00 (09/05/2019)

vamos a acercarnos de nuevo el hospital Puerta de Hierro en Madrid porque la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba está recibiendo la visita de numerosos compañeros de partido incluidos los dos ex presidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero Sara selva buenas tardes

qué tal buenas tardes acaba de llegar el ministro José Luis Ábalos que a esta hora estaba previsto que participara en un acto de comienzo de campaña en Madrid antes ha llegado Adriana Lastra y el ex presidente Zapatero Felipe González ha ido hace poco más de una hora dentro están también visitando a la familia del ex ministro destacados dirigentes socialistas como Javier Solana José Blanco Valeriano Gómez el presidente Pedro Sánchez que estaba en una cumbre internacional en Rumanía ha anticipado su vuelta ante el empeoramiento de la salud de Rubalcaba

Voz 1510

01:52

buenas tardes la líder demócrata en la Cámara de Representantes hasta ahora era partidaria de no abrir un juicio político contra el presidente hoy reconoce Nancy Pelosi que está sopesando esa idea Michi You de Bray dice que los demócratas van a hacer lo correcto basado en hechos de acuerdo a la ley y no por motivos partidistas pelos y cree que Donald Trump está vulnerando la Constitución y la separación de poderes al obstruir varias investigaciones parlamentarias sólo esta semana trampa prohibido a uno de sus abogados testificar ante el Congreso ya ha bloqueado la petición del Comité Judicial para obtener la versión original del informe