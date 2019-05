Escucha las noticias de las 21:00 (09/05/2019)

Voz 1 00:00 la SER Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 2 00:09 bienvenido sea esto es Carrusel deportivo Europa se ha puesto de remontar las porque en una última del valenciano y en ese Mestalla que nunca falla Valencia Arsenal a por ellos quince años hoy de la última Liga buen día para celebrarlo vámonos Pedro Morata Ximo hermano Javier Subirats Gustavo López José David López Iturralde González la gran banda de Carrusel deportivo

Voz 3 00:31 hola Pedro muy buena

Voz 4 00:34 hola qué tal Carlos a todos oyentes del Carrusel Deportivo de la Cadena Ser vamos a vivir este partidazo entre el Valencia y el Arsenal tres uno trae de desventaja el Valencia desde el Emirates Stadium hay que remontar ese tres uno vamos primero con las alineaciones por parte del Valencia no hay alineación Frankenstein por qué por qué Fran spoken han ir por lo tanto es un sistema reconocible meto en la portería pichichi lateral derecho Gayá lateral izquierdo con Garay ir Gabriel en el centro de la defensa Parejo en el doble pivote actúa en banda derecha Dani el base de que quede Paco Moreno Machado Kevin Gameiro esa es la alineación del Valencia por parte del Arsenal Unai Emery ha introducido dos cambios con respecto al conflicto el partido de ida no juega el ex valencianista Mustafi real en su lugar aquí en el medio campo no juega con tu si juega el uruguayo Torres

Voz 0684 01:34 mira este es el once Peter cheque en la portería línea de cinco atrás tres centrales Sócrates Koscielny Monreal que a banda derecha Mike la Nails vale Izquierda colas Sina nuevo dos hombres por delante saca it Torre irá Ia arriba Özil ya las bandas en ataque la caset ya ella esos son los dos onces iniciales in estalla presenta una entrar la preciosa como no puede ser de otra manera para la ocasión Ximo más mano muy buenas hola hola compañeros oyentes del Carrusel deportivo el Mestalla de las grandes noches se llenado hasta la bandera ser roza el lleno técnico hay cerca de dos mil quinientos ingleses te gritan mucho pero hay amigo hay más de cuarenta y seis mil valencianistas que ya desde hace más de una hora están caldeando el encuentro convirtiendo esto en un infierno al Arsenal

Voz 2 02:29 bueno pues partido presentado Valencia Arsenal elimine todos de la primera parte vamos también con otras becas que tiene el día por ejemplo el partido Stamford Bridge con el empate a uno en la ida entre el Chelsea el entrenador

Voz 1269 02:38 Frankfurt es la vuelta ojalá al rival del Valencia la gran final de vacuno Borja Cuadrado comenzó a

Voz 5 02:44 han ido muy buenas tardes desde Juanjo Reich podría ser el último partido de de Nozar de hecho una pancarta espectacular que está luciendo que se estaba moviendo por todo el campo en señal de agradecimiento ante el que puede ser el último partido del jugador venia recordemos empate a uno en la ida en el Chelsea Juanmi y quepan la portería Azpilicueta Christensen David Luiz Emerson en defensa centro el cabo para Kovacic York guiño hiló tu chica está lesionado en coloca en de que llegaría a la final y arriba junto a ser él llegó Ig Willian banquillo estará en los españoles Marcos Alonso Pedro el lenta con Luca Jobbik como principal referencia en punta arrancó el partido de la primera Chelsea cero Eintracht de Frankfurt

Voz 1284 03:19 momento en Carrusel Javier Subirats hola Javi qué tal muy buenas la López hola Gus hola quitándonos David López el enganche hola David qué tal digamos esto Benítez de González como siempre hola y tú obra en directo Liga Endesa jornada XXXI desde las siete y cuarto de la tarde en el tramo final están dos partidos Fontes do Sar Monbus ahora

Voz 1269 03:40 Beiro Herbalife Gran Canaria Toño Bermúdez ha

Voz 6 03:42 hola muy buenas cárcel Dane falta bueno cincuenta y tres para que se acabe el partido que ya está hace tiempo sentenciado Blanca Jara una nueva derrota más modesto Obradoiro que pierde por setenta y cinco noventa y dos ante Herbalife Gran Canaria

Voz 1269 03:55 en el Martín Carpena Unicaja de Málaga Montakit Fuenlabrada Enrique apareció la muy buenas estamos en los últimos

Voz 0660 04:01 ha puesto el partido emocionan tease Iván en el minuto final veintitrés segundos para el final nada decidido por el momento Unicaja setenta y tres Montakit Fuenlabrada setenta

Voz 1269 04:12 de la Caja Mágica de Madrid está jugando Rafa Nadal para meterse en los cuartos de final del torneo Pedro Fullana hola hola qué tal muy buenas

Voz 7 04:20 Rafael Nadal que está ofreciendo su mejor versión en Madrid disipado las dudas de los torneos previos sobre tierra batida ayer ganó su partido con solvencia con un gran servicio yo es estar ratificando ante ya el estadounidense veintiún añitos número XXXVII del mundo uno de los de la nueva generación pero que no puede de momento con Rafael Nadal que ya ha ganado el primer

Voz 4 04:38 el seis tres están uno a uno en el segundo y como te digo un Rafael Nadal que está sólido con el servicio bien al resto de momento pletórico el manacorí en la capital

Voz 1269 04:48 ya en Mestalla Juan el gran partido de la jornada en Carrusel

Voz 0660 04:52 sí es Dani ya arrancó el partido de la jornada ahí esperamos un buen encuentros sin duda pero sí

Voz 1284 04:57 lo que quieres es arrancar tú mejor partido

Voz 1284 05:29 dar en arroba Carrusel nada más que eso nada más que eso mientras en el sorteo para poder llevarte ese par de entradas la primera parada es Valencia Pedro

Voz 4 05:38 entró desde la izquierda de Kevin Gameiro intentaba rematar de cabeza José Luis Gayá la pelota se fue a córner para sacar desde la izquierda el balón que vuela ya al segundo palo se va a perder directamente por la línea de fondo no fue ni el primero ni el segundo palo fui directamente al tercero balón por lo tanto en la línea de fondo en el cinco y medio de juego de esta primera parte está todavía el partido conforme ha empezado cero cero y por lo tanto todavía con el tres uno negativo del resultado de ida

Voz 1284 06:05 bueno un once Javi reconocible evidentemente en el en el Valencia once que Nos gusta un cuatro cuatro dos clásico hoy a mí me parece la idea no con con Puccini Daniel Wass hay reforzándose banda derecha

Voz 0455 06:15 sí una banda derecha de de experiencia que solares banquillo vaya si podía haber puesto a Carlos Soler pero yo creo que ha optado por por vas quizás por su por su mayor experiencia para para este partido no el Valencia de momento está afrontando bien el partido sin ir a lo loco a por la por el Arsenal porque está claro que lo más importante en ese partido es no encajar entonces hay tiempo para lograr el objetivo que debe de ser dos goles sin encajar

Voz 1284 06:42 bueno y hay que tener mucho cuidado porque la clave del Valencia seguramente pase por no encajar ya ni la casete es gente que se engancha con Mesut Ozil va a suponer un problema grave no hay que hay que tapar eso al Valencia