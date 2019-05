Escucha las noticias de las 22:00 (09/05/2019)

fundamental marcar en cuanto antes creo que lo primero quince minutos fueron bueno el Valencia haciendo un buen contragolpe siendo muy vertical creando mucho juego por Izquierda bien Gaia muy poco le detienen que aparecen mucho mucho más bien Rodrigo apareciendo entre líneas indetectable Rodrigo por delante de la defensa y por detrás de los medios centro defensivo tiene que encontrarlo Parejo ahí Parejo su que ve muy bien al fútbol y tienen que encontrarlo en ese pase a la espalda de los medio centro defensivo en banda derecha es donde me me falta algo más de mordiente y seguramente Marcelino buscará algo más de de estructura ofensiva por esa banda porque por ahí también puede llegar bueno centro y conectar muy bien con los dos delanteros pero tiene que ser el Valencia los primeros quince minutos robar rápido el balón buscar por fuera para terminar pues

todos los equipos al terreno de juego no parece que vaya a haber cambios en el Valencia al término de la primera parte empate a uno marcaba camino para el Valencia en el once a me Jam para el Arsenal en el diecisiete tiene que marcar el Valencia dos goles para igualar la eliminatoria tres para eliminar al Arsenal Londres Borja tiempo de descanso ya con los juegas del Chelsea sobre el césped en este preciso instante falta también local entra Chelsea uno en track toro