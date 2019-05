Escucha las noticias de las 05:00 (10/05/2019)

Voz 0806

00:02

Canarias hay dado o buenos días buenos días comienza la campaña electoral para doce autonomías para las administraciones locales y para las elecciones europeas una noche de pegada de carteles que ha sido dura para el Partido Socialista por el estado de salud extremadamente grave del ex ministro y ex vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba después de sufrir un ictus Inma Carretero José Luis Ábalos el secretario de Organización hizo los honores en el acto central de Madrid de un PSOE conmocionado por el agravamiento de Alfredo Pérez Rubalcaba el mismo día que el CIS pronosticó que el partido puede recuperar posiciones que tuvieron en los noventa ganando en feudos tradicionales del Partido Popular el exceso de confianza y la desmovilización son ahora el enemigo a batir del PSOE no hay ha vuelto