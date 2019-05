Las noticias de Galicia, 06:50 (10/05/2019)

cada cosa tiene su momento no va a celebrar los Reyes Magos en noviembre

al igual que no esquíes en agosto puse es el momento de disfrutar del sol del terracita de las horas de luz y nada uno de este mes y aprovecha los buenos datos de Renault con hasta siete mil euros de descuento en la cama

no es Mena Claudia disfruta de los mejores productos gallegos además aceite oliva Carbonell originados a bordo de ya un litro tres con cuarenta y cinco euros y queso San Simón Bernaldo pieza quinientos gramos seis con noventa y cinco y Claudina colaborador del acontecimiento prevención de la obesidad aligera tu vida

viernes diez de abril yo hoy diez de abril no diez de mayo

Voz 4

03:09

aquí no está lloviendo a esas horas tenemos bastantes unos once grados Lugo Carmen López buenos días hay me parcialmente nublado retracte agradado