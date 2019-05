Escucha las noticias de las 07:00 (10/05/2019)

esto no es una segunda vuelta ni siquiera una segunda oportunidad para los perdedores salió arrancar una campaña electoral que es fundamental con un espíritu

el camino de Feijóo el camino de la moderación se supone el que Santiago Abascal reprochaba esta noche haber tomado a Pablo Casado son elecciones europeas municipales y autonómicas pero en la pegada de carteles muy simbólica de esta noche han vuelto a trazar sus estrategias en clave nacional quién gana la derecha saldrá el PSOE todo había más reforzado y Unidas Podemos seguirá cayendo frenará su caída pero antes de votar sabremos si el socialista catalán Miquel Iceta es el nuevo presidente del Senado ya saben que primero tiene que votar el Parlament y que independentistas y derecha ser resisten el protagonista dice que ese cargo no va a ser objeto de negociación o de intercambio de cromos

eso no es sujeto de negociación no de mercadeo de intercambio sería un grave error que el Parlament de Cataluña dejase pasar la oportunidad

Voz 1727

01:57

The Affair Un catalán presidentes de Sala y enseguida nos vamos en directo al hospital Puerta de Hierro Madrid en Majadahonda para conocer la última hora del estado de salud del ex dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba es viernes viernes ya diez de mayo y Donald Trump ha cumplido su amenaza hace una hora ha entrado en vigor la subida de aranceles a importaciones chinas importaciones por valor de doscientos mil millones de dólares el presidente lo dijo el domingo China ha intentado parar esta subida pero Donald Trump no ha dado marcha atrás hoy Pekín y Washington volverán a reunirse y está por ver si consiguen llegar algún tipo de acuerdo para revertir o contener esta nueva subida de aranceles y sobre otro de los muchos frentes que tiene abiertos Donald Trump Estados Unidos ha tomado el control de un barco de Corea del Norte que según la Casa Blanca estaba violando el embargo al que está sometido Pyongyang le dije al presidente que Corea del Norte quiere