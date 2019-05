Voz 1275

00:42

a mí no me vas a pegar lo decía anoche en la pegada de carteles un concejal del PSOE al alcalde de Alcorcón David Pérez número dos de la candidatura del PP a la comunidad número dos de Isabel Díaz Ayuso otra polémica en la que aparece envuelto ese concejal socialista lo ha denunciado lo hizo anoche en comisaría por agresión ambos partidos coincidieron en el pistoletazo de salida en el acto de pegada de carteles eligieron el mismo sitio ISE lío según la denuncia el alcalde le agredió para arrebatarle el móvil con el que este concejal estaba grabando la trifulca David Pérez con el que nos hemos puesto en contacto esta mañana no responde de momento a la SER la denuncia también incluye