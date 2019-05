Las noticias de Navarra, 10:03 (10/05/2019)

Voz 0015

01:15

Javier Esparza bueno pues Navarra Suma lo que quiere es un gobierno constitucionalista quiere un gobierno constitucionalista que mantenga la realidad el de esta tierra una Navarra foral española y europea por eso no vamos a pactar con los nacionalistas porque los nacionalistas quieren que Navarra Euskadi no vamos a pactar con los populismos radicales ni tampoco vamos a pactar con Vox dicho todo esto qué es decir muy claras las cosas espero que me gustaría que todo el mundo se manifestara con la misma claridad yo sí que tengo algunas preguntas sobre todo el Partido Socialista de Navarra porque si hablamos de contenidos de ese pacto que ustedes quieren hacer con los nacionalistas qué política va a salir es decir que Canal vamos a hacer el que quieren Navarra Suma y el Partido Socialista o el canal y que quiere Izquierda Ezkerra y que tren de alta velocidad vamos a ceder el tren el tren ese social que defienden Izquierda Ezkerra ahí podemos si Bildu o el tren de alta velocidad que defendemos Navarra Suma y el Partido Socialista que Política Lingüística señora Chivite vamos a defender la política lingüística que está imponiendo en euskera en toda Navarra que defiende Geroa Bai EH Bildu o la que compartimos nosotros que ustedes en definitiva vamos a bajar los impuestos como usted dice yo también Diego y ellos dicen que no qué política se va a hacer a partir de los pactos eso creo que hay que contárselo los ídolos para que puedan elegir Uxue Barkos pues yo creo que en materia de de pactos útiles