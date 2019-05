Las noticias de Aragón, 10:03 (10/05/2019)

la noticia desde el primer día de campaña electoral de las municipales y autonómicas está en los tribunales la Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a los tres únicos acusados por el caso de corrupción relacionado con los sobrecostes de ciento cincuenta millones de euros en la urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza entre ellos ya saben el ex viceconsejero de la sociedad Carlos Xesco más datos Lorena Ruano buenos días

Voz 1304

00:26

buenos días la sentencia del caso plaza absuelve a Carlos SCO Agapito Iglesias y Miguel Ángel Florida a las ocho de la mañana se lo comunicaba el propio Tribunal a los hasta ahora acusados eran los tres únicos que no quisieron llegar a acuerdos con la Fiscalía y que han defendido su inocencia hasta el final una sentencia que considera que no existen pruebas suficientes que acrediten que los hechos y delitos que se imputaban sucedieron tal y como pedían la Fiscalía y las acusaciones particulares así lo recogen los noventa y cinco folios redactados por el tribunal que a su vez incluyen las condenas para el resto de todos ellos sólo entrarán en prisión el ex gerente de Plaza Ricardo García Becerril y José María Jordán gerente de la UTE Acciona Mariano López Navarro