Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:03 (10/05/2019)

necesito a todo el mundo que nadie se fía de las encuestas amigos amigas que ya se equivocaron en Andalucía no podemos jugar a la lotería

Voz 6

01:11

es un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico y cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche quise sube Marta Fleet ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque están saliendo a nominales sabes no