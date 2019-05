tú tienes que gobernar a base de coaliciones con mucho de debilitas cuando tú puede gobernar con la fuerza que te da tener detrás o mejor dicho delante porque la política tal no para que te siga sino para empujar a la gente hacia adelante hacia el destino al que queremos ir

Voz 1020

01:01

mi primer compromiso es tomarme muy en serio el problema de la despoblación porque no hay futuro no puede haber sueños que podamos compartir si no arreglamos ese problema sino evitamos que haya ciento veinte pueblo que van camino de desaparecer en nuestra región