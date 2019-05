Escucha las noticias de las 11:00 (10/05/2019)

con ella yo ha insistido muchísimo que no se politóloga que no estoy en un partido político como tal no tecnologías no tenemos nuestras propias encuestas entonces no de una idea lo siento solo se duerme en los que percibo nosotros percibimos que Madrid está contento con con su alcaldesa con este equipo yo lo percibo pero a lo mejor es que soy muy optimista eso que les puedo decir más

esas la ex analista del ejército de Estados Unidos Chelsea Manning que fue condenada por las revelaciones de Wikileaks pena que luego perdonó el ex presidente Obama ha quedado en libertad después de dos meses en prisión provisional por negarse a declarar por esa filtración Álvaro Zamarreño su liberación se produce por haberse cumplido el tiempo máximo de detención preventiva dictado por el jurado del caso Manning fue llamada a declarar el pasado marzo encarcelada por negarse a un interrogatorio en no se sabe en concreto la intención del interrogatorio pero su equipo de abogados ha explicado que seguirá negándose a declarar en todo lo que tenga que ver con Julian Assange y Wikileaks porque además ha recibido una nueva cinta citación judicial precisamente por este motivo pasó ya siete años encarcelada por ser la militar que filtró los documentos a Wikileaks en dos mil diez condenada XXXV años de cárcel recibió un perdón presidencial de Obama en los últimos días del mandato del ex presidente in recordamos que el ex vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba continúa hospitalizado en Majadahonda Madrid en estado de extrema gravedad