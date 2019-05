Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:02 (10/05/2019)

Yllera me enseña

doscientos ochenta y cuatro empresas se crearon en Castilla La Mancha el pasado mes de marzo Esto supone un cero coma cuatro por ciento menos que en el mismo mes del año pasado es decir en marzo del año dos mil dieciocho Mientras tanto se declararon disueltas treinta XXXVIII ocho sociedades es casi un catorce por ciento menos que un año antes son datos que hemos conocido este viernes del Instituto Nacional de Estadística he relacionado también con el mundo empresarial una nueva compañía logística pulsar Properties ha ubicado su plataforma en una parcela de más de treinta mil metros cuadrados está ubicada en la localidad guadalajareña de Fontanar prevé también la creación de numerosos puestos de trabajo que hoy tendremos cielos poco nuboso con intervalos de nubes altas salvo en Guadalajara en el oeste de la provincia de Toledo que permanecerán nubosos durante toda esta mañana las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas estarán en un ligero ascenso

Voz 4

00:54

