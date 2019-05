Las noticias de Canarias, 10:02 (10/05/2019)

prisión canaria sobre el victimismo sustentan la cortina de humo de la mala gestión de la incompetencia manifiesta en todos los ámbitos hay cuestiones que el territorio determina pero hay otras que las determina las personas la organización la eficiencia y estos son campeones campeones de hacerlo mal en las infraestructuras Un buen ejemplo hemos dispuesto el año yo yo de doscientos dieciocho millones libres porque había cuatrocientos nueve potenciales dice han gastado XXXVIII ineficiencia máxima la culpa luego entre no se sabe quién es evidente que esa lógica nos lleva al desastre al desastre en que nos encontramos a la cola insisto en los servicios públicos pero también en materia de infraestructura y ahí están los datos y luego los estatutos no pueden ser sólo carretera tienen que ser vivienda tiene que ser saneamiento tiene que ser en definitiva bienestar para la gente hay algunos que asocian el cemento con el progreso no necesariamente primero está al bienestar de la gente vamos a grandes recursos limitados y luego el cemento

Voz 1588

01:01

vivir aquí no ciudadanos las carreteras de Canarias son yo creo el mejor ejemplo de lo que ocurre en Canarias en casi todas las materias en educación empleo en sanidad en dependencia yo es que estamos en un atasco permanente y estamos atascados porque el Gobierno central no cumple con Canarias es cierto Pedro Sánchez no acudió ido con Canarias porque aquí cuando llega algo de dinero tampoco se ejecuta gestiona y entonces como uno no cumple y el otro no gestiona lo que hacen es echarse la culpa los unos a los otros nosotros los ciudadanos de Canarias seguimos atascados en las carreteras perdiendo nuestro tiempo que es muy valioso nuestro tiempo nosotros vamos a exigir el cumplimiento de los convenios de carreteras del Estado todo lo que tiene que llegar el cierre de la insular en Tenerife en la carretera de La Aldea el eje Norte Sur de Fuerteventura todo lo que hay pendiente vamos a planificar porque este atascos un problema de planificación de lo que no se ha hecho llevábamos a escuchar como el señor Ángel Víctor le tira los trastos a al Señor Clavijo y mientras nosotros los canarios atascados personas que han tenido que levantar hoy a las cinco de la mañana para llegar a su puesto de trabajo