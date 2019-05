Escucha las noticias de las 12:00 (10/05/2019)

el barómetro en el barómetro de marzo el si superaban no por más de cuatro puntos pero esto ha dado un vuelco y ahora es al revés el no gana por un punto y medio y es la primera vez que esto pasa desde octubre del diecisiete pero además cuando la pregunta es más genérica que cree que debería ser Cataluña seis de cada diez prefiere quedarse dentro de España aunque con distintos formatos y en ese sentido sorprende el auge del federalismo que sube ocho puntos ya roza el treinta por ciento de apoyo la encuesta también pronostica que Esquerra ganaría las europeas pero empatado con el PSC ICOM Puig Ramón pisando los talones a estos dos partidos y por cierto seis de cada diez catalanes quiere un gobierno de coalición en España SOE Podemos y atención porque también es esta la opción preferida entre los votantes del PSC

bueno pues si no no podría ser tentador hay que ver las posibilidades que tendríamos pero por qué no

Voz 1620

03:21

la situación de Pérez Rubalcaba continúa siendo de extrema gravedad según han asegurado durante la mañana los medios fuentes cercanas al familia que ha trasladado su agradecimiento por todas las muestras de apoyo recibidas su mujer Pilar Goya se encuentra aquí desde primera hora junto con Goyo Martínez jefe de gabinete del ex vicepresidente y ex ministro siguen llegando personalidades del mundo de la política en las instituciones no sólo de la órbita socialista entre ellos el ex ministro del Interior con el Partido Popular Jorge Fernández Díaz que acaba de llegar de Barcelona y que ha tenido estas palabras sobre Rubalcaba yo hace un año paseo un episodio pues