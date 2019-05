Escucha las noticias de las 14:00 (10/05/2019)

Voz 1018

00:22

muy buenas tardes quién nos lo iba a decir vuelve Rajoy que vuelve a tope como Cameros cosas en el Partido Popular los responsables de la campaña del día veintiséis han programado dos actos hoy mismo con el ex presidente del Gobierno ya han aparcado al otro ex presidente José María Aznar pensando quizá que lo del giro al centro no cuadra mucho con su mensaje sobre la derechista cobarde Rajoy participará mismo en el primero de esos actos en Zamora ISE ha detenido a parar durante bastantes minutos en contra de lo que suele ser habitual en él con los periodistas muy diplomático los términos