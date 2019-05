Las noticias de Galicia, 17:02 (10/05/2019)

Voz 2

00:26

el recuerdo de Rubalcaba vino cuando hubo el accidente del Alvia verdad es verdad que estamos ahí sí señor Pino ahí estuve con él fue impecable su reacción en mí su apoyo a la Xunta de Galicia ahí yo estuve también cuando soy el ministro vicepresidente en alguna a ningún acto aquí en Santiago la verdad es que bueno a mí me pasión político ustedes no no no yo digo lo que pienso desfalleció político útil iba parecía un político que desde un partido distinto al Partido Socialista pues hemos de reconocer que se va