Las noticias de Cantabria, 17:02 (10/05/2019)

lo el tío y lo siento muchísimo Pilar a su mujer que les he cogido tanto he comido muchas de esas son las ya digo que no siempre las relaciones han sido extraordinarias pero es un hombre admirable de los grandes grandes que ha habido en la política española en la pacificación de ETA el hombre por objeto de críticas enormes bordeando hay la legalidad para intentar que llegáramos a lo que ahora es una convivencia sin a la banda terrorista que ha desaparecido y lo del jugó un papel porque conozco cosas muy íntimas

Voz 0093

01:47

el diputado de Cantabria bien que lo sentí lo sabe bien lo sabía bien que lo sentí bien qué pata le bien que me opuse pero amigo el jefe jefe y me fui de diputado pero no dejé la agrupación os voy a decir yo no la voy a dejar no la voy