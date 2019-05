Las noticias de Asturias, 17:02 (10/05/2019)

Voz 1433

00:06

buenas tardes el presidente del Principado Javier Fernández también ha lamentado la pérdida de Alfredo Pérez Rubalcaba un hombre de Estado socialista ejemplar compañero y amigo con el que ha dicho que siempre estará en deuda en su perfil de tu ITER Fernández ha alabado la honestidad coherencia y principios del que fuera ex secretario general del PSOE y ex vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba la Federación Socialista Asturiana ha decidido suspender todos los actos de campaña programados para hoy el secretario general de la FSA PSOE y candidato a la presidencia del Principado Adrián Barbón ha señalado que la familia socialista asturiana está rota de dolor Ciudadanos también ha decidido suspender sus actos de campaña en Asturias como señal de duelo UGT Asturias ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba del que ha puesto en valor que representaba la defensa apasionada de sus convicciones junto con una voluntad inagotable de entendimiento diálogo y compromiso UGT de Asturias había confirmado esta mañana la suspensión del acto de entrega de los premios primero de Mayo previstos para este viernes en el que inicialmente el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero iba a recoger la insignia de oro otorgada por la organización sindical y catorce personas invidentes que residen en seis municipios asturianos han solicitado el dispositivo de voto accesible que facilita al Principado para que puedan ejercer su derecho al sufragio en las elecciones autonómicas del veintiséis de mayo seis invidentes de Oviedo tres de Gijón dos de Avilés y uno de Castrillón Mieres Siero han tramitado su petición para recibir un kit que incluye documentación complementaria en braille que acompaña las papeletas y los sobres de votación normalizados permite la identificación de la opción de sufragio por parte de invidentes o personas con discapacidad visual grave garantiza la autonomía en la plena garantía para el secreto de voto