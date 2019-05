Las noticias de Navarra, 17:02 (10/05/2019)

Voz 0133

00:07

el Partido Socialista de Navarra ha suspendido su campaña electoral hasta mañana por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba los socialistas navarros han lamentado la muerte del ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro y ex secretario general del PSOE a través de un mensaje en su cuenta de Twitter donde la figura de Rubalcaba y han destacado que se trataba de un estadista en estado puro por su amor a España y los españoles y la justicia social la presidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos también a transmitió el pésame a la familia ya sus compañeros de partido ya ha mostrado su admiración hacia el trabajo parlamentario de Rubalcaba a través de esta misma red social el colectivo ecologista Gure Elurra ha puesto en conocimiento de la Fiscalía que la empresa T CC que gestiona el servicio de transporte urbano comarcal por cesión de la Mancomunidad de Pamplona puede estar realizando vertidos de residuos peligrosos según esta empresa no gestiona conforme a la ley los líquidos anticongelante es que utilizan los más de ciento cincuenta autobuses que según sus cálculos componen la flota de la empresa ya que se trata declaran de residuos peligrosos que están siendo vertidos a un sumidero sin tratamiento alguno acabando en los conductos de aguas pluviales que vierten al río Arga más información regional en la SER a las seis y tres minutos siempre en Ser Navarra punto com