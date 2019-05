PSOE PP Ciudadanos Más Madrid Unidas Podemos y Madrid en pie han cancelado sus actos electorales previstos para hoy en la Universidad Complutense recuerda Rubalcaba común universitario convencido y un servidor público ejemplar el rector Joaquín Goyeneche ha resaltado en redes sociales el trabajo y la dedicación del ex vicepresidente que había vuelto a la universidad después de dejar la política más asuntos operación policial en el sur de la región contra una organización criminal china dedicada a la falsificación de teléfonos móviles y cuyos trabajadores estaban en condiciones de semiesclavitud SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 2

01:08

se trata de la operación Books is según informa Telemadrid de momento se han producido veintiséis detenidos pero no se descartan más porque la operación continúa abierta se está poniendo cerco a una organización criminal china dedicada a la falsificación ensamblaje de teléfonos móviles cuyos trabajadores ejercían sus labores en condiciones de esclavitud se han efectuado trece registros en viviendas de Getafe Illescas y Leganés en cuatro naves industriales del polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada en la operación han participado agentes de la Policía Nacional municipal y agentes de aduanas la Jefatura Provincial de Madrid de la Policía Nacional ha confirmado a la Cadena Ser que uno de las unidades participantes ha sido también la Brigada Provincial de Aduanas y que la operación aún no ha finalizado