Escucha las noticias de las 21:00 (10/05/2019)

Voz 0194

00:20

asciende a la política nadie cuestiona su papel clave en algunos de los momentos de los episodios más trascendentales para este país ni su capacidad de trabajo ni su dedicación y vocación al servicio público por eso si me permiten quiero hablarles en primera persona y quien les habla es alguien que lleva tantos años en el periodismo que es capaz de recordar a Rubalcaba en casi todas sus etapas políticas pero yo soy de esa época en la que tan a menudo nos despertamos con un atentado de ETA he contado tantas veces el dolor en narrado tantas veces la barbarie así que para mí Alfredo Pérez Rubalcaba fue quién más hizo para el fin de la banda terrorista por la libertad en el País Vasco lo hizo el Estado de Derecho lo hizo la justicia la policía incluso la sociedad pero quién estaba detrás de todo eso era él que nunca quiso colgarse una medalla por ello el alivio que sentí os todos cuando ETA anunció el alto el fuego no fue nada comparado con el alivio que debió sentir Alfredo Pérez Rubalcaba y es una parte de la historia de este país que no puede entenderse sin su persona sin la participación de otras muchas pero con él en el timón negoció con estudiantes que se levantaron a finales de los ochenta con los acampados del 15M negoció negoció con todo el mundo que palabra ésta no la de negociar era brillante en sus intervenciones parlamentarias tenía el colmillo más afilado del Parlamento era la política en persona la historia reciente del PSOE la historia reciente de España no se pueden entender sin él y luego lo dejó hice fue por donde había venido por la Universidad dando clases y luego luego siempre hay una primera vez como periodista la primera vez que te llamas Rubalcaba para contarte para desmentir te para corregir te y por qué no para vender también su versión de lo que tú estabas contando a partir de esa primera vez estableció un vínculo que no creaba dependencia que no te obligaba creerle en todo lo que te decía pero que te provocaba una sonrisa cada vez que su nombre aparecía en la pantalla del teléfono a ver qué hecho ahora yo he repetido hasta la saciedad esa frase que él hizo famosa en España enterramos muy bien hoy le toca a él Serra iría seguro de esta capacidad que tenemos los españoles tanta que hasta la oposición reconoce hoy ante su féretro su papel de en el final de ETA lástima que no lo hicieran con el viva Ángels Barceló