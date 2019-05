Escucha las noticias de las 05:00 (11/05/2019)

un día de luto en España por la muerte del ex ministro y ex vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba en la SER hemos recogido las muestras de afecto de decenas de políticos y compañeros muchos del PSOE pero también de otros partidos por ejemplo Jesús Posada presidente del Congreso cuando Rubalcaba dejó la política en dos mil catorce llena Pastor la actual presidenta en funciones de la Cámara

cava que hoy no era día para hacer campaña pero no queremos olvidar nuestro amigo Rubalcaba ha dicho De hecho el PSOE ha suspendido todos los actos que tenía previstos tanto para el viernes como para este sábado

Voz 1510

02:36

del exterior continúa la tensión entre Estados Unidos y China este viernes las negociaciones entre ambos países se han cerrado sin acuerdo y además Donald Trump ha anunciado que ha iniciado el proceso para aplicar nuevos aranceles a más productos chinos a los que todavía no estaban tasados aunque no ha indicado cuándo entrará en vigor corresponsal en Washington Marta del Vado la ronda de negociaciones entre Estados Unidos y China terminó ayer sin acuerdo con la subida de aranceles a las importaciones chinas por un valor de doscientos mil millones de dólares Icon la orden del presidente Trump de preparar otra gran subida prácticamente al resto de productos importados de China valorados en trescientos mil millones de dólares Donald trampas era que no tiene ninguna prisa por cerrar un acuerdo comercial argumenta que la subida de aranceles ayuda a la economía estadounidense y amenaza con que el próximo incremento del veinticinco por ciento del resto de importaciones chinas podrá entrar en vigor en las próximas semanas por su parte Pekín ha amenazado con tomar medidas proporcionales que afecta estarán sobre todo a los agricultores estadounidenses que son la gran base electoral de Trump por eso el presidente ha prometido que con lo que recaude con los aranceles va a crear otro programa de ayuda financiera para compensar a los agricultores por las pérdidas derivadas de esta guerra comercial de momento no hay una fecha cerrada para la siguiente ronda de conversaciones aunque ambas delegaciones aseguran que están dispuestas a seguir negociando es todo sigue la información en Cadena Ser punto com volvemos a las