Las noticias de Galicia, 08:50 (11/05/2019)

Voz 10 02:26 a vivir que son dos días Galicia

Voz 0028 02:37 qué tal muy buenos días saludos de Ainhoa Apestegui el sábado once de mayo ha amanecido un día de nubes bajas y algunas nieblas en las comarcas de interior el cielo va ir despejando a medida que avance la jornada que terminará con apertura de claros y subida del termómetro las temperaturas máximas de hoy alcanzarán los veintisiete grados en Ourense Pontevedra XXV en Vigo en el entorno de los veinte en el resto

Voz 0028 03:03 la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba ha dejado también en suspenso la campaña electoral en Galicia han pese a PP y Ciudadanos En Marea y la marea Atlántica suspendían actos este viernes debido al fallecimiento del político socialista tampoco estará hoy en As Pontes como estaba previsto el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en las últimas horas ha habido palabras de recuerdo para el ex vicepresidente y ex secretario general del PSOE desde todos los ángulos políticos en el suyo propio escuchamos las palabras que le dedicaba el líder del PS deberá Gonzalo Caballero en La Ventana de Galicia

Voz 12 03:35 desde luego Alfredo yo soy un hombre con una cabeza privilegiada para ámbito político con sentido de Estado con sentido de la responsabilidad de Ecoembes aguanta de intentar construir siendo ministro de interior pues Traballo para poner fin actividad de la banda terrorista ETA ese final del terrorismo en España pues irá siempre ligado a Suárez a inteligente discreta capaz de seleccionar os tempos políticos con altura de Calais era de ETA

Voz 0028 04:03 ayer hoy la presidenta de la Diputación de Pontevedra Carmela Silva han viajado a Madrid para despedir a su compañero de partido el regidor vigués recordaba los vínculos de Rubalcaba con su ciudad y la huella que D

Voz 0002 04:14 muchas veces los recordaremos porque en paseos por las playas de Vigo hablando de política o viajando un coche eléctrico o viendo ver cómo había que hacer para analizar la diversidad de España en su unidad pues pues no seguirá marcando tanta sendas seguramente tantos caminos

Voz 0028 04:35 el presidente de la Xunta recordaba en la SER su calidad humana faceta que Feijóo pudo comprobar en tragedias como el accidente del Alvia en Santiago

Voz 13 04:43 Pino yo estuve con él fue impecable su reacción y su apoyo a la Xunta de Galicia ahí estuve también cuando fue ministro vicepresidente en alguna ningún acto aquí en Santiago la verdad es que bueno a mí me pasión político y usted no no no yo digo lo que pienso desfalleció político útil

Voz 0028 05:06 palabras de Núñez Feijóo en La Ventana de Carles Francino por la que también pasaba la presidenta del Congreso la pontevedresa Ana Pastor

Voz 0547 05:12 me puedo decir soy la presidenta del Congreso y creo que hablo en nombre de todos de todos los funcionarios de desde los sugiere a los letrados la gran tristeza porque la gente tenía muchísimo aprecio no porque sabía tratar a todos hija había también la la palabra que tenía que decir en cada momento por lo tanto es un momento de acordarse muchísimo de la gran de la persona dice el policía

Voz 0028 05:38 políticos de todos los signos mostraban su pesar por la muerte de Rubalcaba de Compostela no sabes condolencias a Familia de Alfredo Pérez Rubalcaba a toda militancia socialista apertura SAC escribía en Twitter por ejemplo Martiño Noriega el alcalde compostelano mensaje es similar de Ana Pontón la portavoz del BNG en él vendrá por cierto que decidía mantener su mitin de anoche el primero de la campaña que como en las generales fue en la ciudad de Pontevedra en el feudo de Fernández Lores desde donde la candidata las europeas Ana Miranda reclamó mantener un peso en Bruselas que será determinante afirma para defender los intereses de Galicia

Voz 0277 06:19 eso escollera papeletas dos Benega o veinte seis de mayo escollera a Defensa de Galiza bonito llamamos a Rajoy yo concentrado de voto una defensa dos interés galegos demostramos que somos eficaces es viable así ante Benega es mareante pavos galego

Voz 0028 06:40 más allá de la política y de las selecciones hay otras noticias como las sospechas de que el incendio que destrozó el complejo termal de hachas Keira fue intencionado hace y apuntan las investigaciones policiales el alcalde de Ourense Jesús Vázquez pide prudencia

Voz 0929 06:54 intentemos ser cauto se tenemos que ser prudentes y hasta que estén los informes definitivos reitero no debemos de pronunciarnos Soccer salen a prensa experto

Voz 14 07:03 eh bueno e está ahí pero repito

Voz 0929 07:06 se Samos cauto SEO y en este momento si hay una investigación abierta incluso para evitar que pueda en un momento dado distorsionar tenemos que ser todos prudentes

Voz 0028 07:16 tenemos también datos de la presentación de la campaña de la renta que ha cogido velocidad en Galicia a la Agencia Tributaria ha devuelto ya ciento veintisiete millones de euros a doscientos ocho mil trescientos gallegos tras algo más de cinco semanas de campaña lo que supone un veintiuno coma cuatro por ciento más que en la misma fecha del año pasado hasta hoy en Galicia ya se han presentado trescientos veintiun mil declaraciones un doce coma siete por ciento más que a estas alturas del año pasado son cifras que ofrecía el delegado del Gobierno Javier Losada

Voz 15 07:45 tanto desde la web como desde la PP que que ha puesto en marcha la agencia como desde el programa le llamamos también se puede ver idealizar perfectamente la declaración el fin es llegar a uno coma tres millones de declaraciones

Voz 0028 08:03 además las empresas y los trabajadores se preparan para la nueva normativa que entrará en vigor a partir de mañana domingo Se trata de controlar los horarios para evitar que las horas extras se hagan Gatti gratis una medida la de fichar que permitirá que afloren las horas de más y servirá de instrumento en la defensa de aquellos trabajadores que quieren reclamar así lo explica Pedro Blanco jefe de la Asesoría Jurídica de UGT

Voz 16 08:25 hombre yo creo que el trabajo inspección y el trabajo de de de las asesorías jurídicas que como la UGT tibieza los trabajadores a partir de ahí tendremos un objetivo para acreditar cuál es la edad real y no ficticio de los

Voz 17 08:40 la venta

Voz 0028 08:42 vamos con el repaso a las portadas de la prensa gallega en todas la imagen de Alfredo Pérez Rubalcaba en el día después de su muerte Además hay otros temas en la voz leemos que Tráfico ya controla con cámaras fijas el uso del móvil mientras se conduce también que casi seiscientos mil tipos de negocio no podrán aplica el control de jornada al no tener un centro de trabajo paradigma destaca la que más de cuatro mil jóvenes esperan por un piso o en alquiler público en Galicia la imagen de primera es la de varias grúas que descargan contenedores en la terminal de guisar bajo el titular la descarga más rápida de la historia en guisar ya que por primera vez las cuatro mega grúas operaron a la par en un carguero el correo titula que el superávit de dos mil diez ocho permitirá realizar obras en veintidós centros escolares gallegos la opinión que limpiar la maleza de las franjas antiincendios costará treinta y cinco millones a los dueños de las fincas clave económica en la región que cuenta hoy en los modelos que hará PSA en Vigo impulsarán el empleo en Ourense y el progreso destaca que el Plan Único provincial llevará casi veinticinco millones a los concellos así hemos llegado a las nueve de la mañana sábado