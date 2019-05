me decía esto la polémica que se está intentando suscitar en los medios Le puedo asegurar que no le ocurra ningún otro candidato hombre en esta campaña todo lo que digo yo siempre es cuestionado de del tema que hable donde hable que ya se encarga muchos periodistas de extraerlo conveniente para hacer activismo político y no periodismo con las cosas que digo

Isabel Díaz Ayuso que es periodista se defendía apuntando al mensajero la alcaldía en la alcaldesa en este caso Manuela Carmena y candidata a la reelección participaba esta misma mañana en un acto sobre feminismo en la plaza de Ópera Carmena que ayer se mostraba abierta a que Madrid vuelva a postularse como sede olímpica si revalida la alcaldía de Madrid pues sí yo creo que es podría ser tentador y hay que ver las posibilidades que tendríamos pero por qué no por qué no decían la alcaldesa en las respuestas en la daba ayer en La Ventana de Madrid el candidato de Madrid en pie municipalista Carlos Sánchez Mato yo creo que esa etapa ya pasó se vive

Voz 7

04:38

fuerza que trabaja en común para el común que a mi me parece que en otros sitios pues eh es arreglárselas usted como pueda au si tiene dinero salga adelante si no tiene dinero va busca ese Lass no se nosotros que lo que trabajamos para el como no somos somos los que jugamos del equipo son los que jugamos limpio somos que lo jugamos bonito