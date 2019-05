Escucha las noticias de las 11:00 (11/05/2019)

son las once las diez en Canarias continúa abierta desde hace dos horas la capilla ardiente del ex vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba sigue la larga fila de ciudadanos que quieren rendirle homenaje ya a esta hora está allí en el Congreso el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez hasta allí nos vamos Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468

00:47

buenos días apenas hay lugar ya para las coronas de flores que recuerdan al ex ministro socialista hay que proceden de muchos agrupaciones del partido de muchos lugares de España también de la Universidad de medios de comunicación en el mismo pasillo porque tantas veces tránsito este histórico dirigente socialista en el que velan en este segundo día Wall que velan en este segundo día el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez junto a ministros de su equipo y antiguos también ministros del ex presidente Rodríguez Zapatero ahora se espera que lleguen a esta capilla ardiente los Reyes eméritos Juan Carlos y Sofía el Rey Emérito también mostraba su respeto a un político que desempeñó un papel fundamental en el proceso de abdicación del monarca mérito en favor de su hijo Felipe VI está previsto también que visiten esta capilla ardiente en los próximos minutos el ex presidente del Gobierno Felipe González y el líder de Ciudadanos Albert Rivera