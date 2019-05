Escucha las noticias de las 12:00 (11/05/2019)

Voz 1444

00:25

buenos días muy emocionado hemos visto al Rey Juan Carlos acompañado de la Reina Sofía ha charlado con la viuda con los hermanos para el Rey Emérito Rubalcaba era muy especial era un hombre de Estado que no se fue hasta que no se hizo el relevo tranquilo en la Casa Real vivieron mucho juntos y hoy se le veía abatidos se le veía triste como también mucho a gente muchos compañeros del partido de Rubalcaba los de antes Felipe González Barrionuevo Corcuera guerra los de ahora Susana Díaz también los presidentes de Extremadura de Castilla La Mancha en la primera fila el presidente Sánchez acompañado de Ana Pastor pero también Roberto nos hemos encontrado por aquí muchísima gente de la calle que no le conocía que había trabajado con él o gente que había sido su alumna como Elena nos encontrábamos con ella estudiaba Químicas con él para él no lo decía era su mejor profesor