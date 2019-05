Escucha las noticias de las 14:00 (11/05/2019)

buenas tardes a punto de cerrarse aquí la capilla ardiente en el Salón de los Pasos Perdidos han cortado ya el paso de la gente que sigue esperando en la calle La Carrera de San Jerónimo por aquí han pasado los Reyes eméritos muy emocionado veíamos al Rey Juan Carlos también la vieja guardia socialista Felipe González estoy echando de menos nos decía como otros socialistas de antes idea ahora Pedro Sánchez y Ana Pastor nos han movido un minuto de la capilla ardiente que también han visitado el ministro de Portugal y cientos de personas de la calle que han venido que han pasado por aquí por esta capilla ardiente para despedir ellos no lo decían así a un hombre de estado a un político ejemplar

ah gracias María como nos decías a las puertas del Congreso hemos podido ver a los Reyes eméritos muy emocionado Don Juan Carlos ha hablado con el presidente Pedro Sánchez también con el ex presidente Felipe González que le dedicaba estas palabras a su compañero y amigo

Voz 4

01:57

no he visto a una persona veinte años en el que está ya ha ido más allá ellos exactamente no como otros que han aprovechado el cálculo para ir por la puerta giratoria y Azores ganancias y beneficios este hombres nunca jamás lo ha hecho