La Rioja Bike Race en A Vivir que Son Dos Días

Voz 1 00:00 de estar pendientes de la actualidad salimos un día más a la calle escuchen

Voz 2 00:06 nada nada

Voz 1 00:15 y lo hacemos para contarles en directo y desde la meta una nueva etapa de la prueba La Rioja se está desarrollando en esta Comunidad y que estamos ya en su tercera etapa la de hoy la etapa reina La Rioja Rice ha sido disputada en todas sus ediciones por cuatro mil ochocientos Baker de XXXVIII nacionalidades diferentes ha recorrido más de mil kilómetros y ascendió más de veintisiete mil quinientos metros es una de las pruebas más atractivas del calendario y por eso estamos aquí contando sólo en vivo y en directo llega a su sexta edición aquí a La Rioja Joy les queremos contar también esta tercera etapa etapa hablamos de Al

Voz 3 00:50 algo que te tiene que ver con el deporte lógicamente tenemos que saludar a Sergio Moreno qué tal buenos días Sergio hola Ana buenos días cómo estás

Voz 0301 00:56 pues en una jornada fría sea levantado una jornada muy ventosa en la etapa reina de esta Rioja by Reis punto kilométrico ya cuarenta y nueve arranca al puerto de la etapa reina principal y de momento en ese primer punto de control los diez mejores de la clasificación masculina en categoría élite van practicamente juntos así que todo muy igualado de momento recordamos es líder José María Sánchez segundo o tercero Ever Alejandro Gómez después de la etapa de ayer décimo segundo es Carlos Coloma y en féminas la categoría de mujeres Rocío de la exlíder Claudia Galicia segunda y la noruega Hilda ocupa la tercera posición en una riojana crees que va a venir realmente apretada y hoy es un día muy duro afortunadamente para los Lakers evidentemente el calor es una cuestión importante y hoy no van a tener calor pero si ese viento que puede generar problemas en la recta final de esta etapa que sin duda va a ser muy importante porque quizás estamos hablando de las primeras grandes distancias o alguno que va a quedar claro que no va a ganar esta esta prueba

Voz 3 01:54 decíamos que sobre el papel parecía que está tercera etapa no quizá iba a ser la más complicada para los Lakers pero que la de ayer bueno pues muchos de ellos ya sufrieron bastante no efectivamente porque de novecientos cincuenta que compren

Voz 0301 02:06 cerraron esta esta carrera el pasado jueves en la bodega institucional La Grajera hoy en el punto de control antes del arranque de este de este de esta etapa setecientos sesenta y seis va Iker San sido los que han firmado y por tanto han podido salir por tanto ya vemos que que empieza a reducir a reducirse eso del pelotón y que los es ayer pasar problemas porque fue una etapa muy rápida realmente dura no tanto como lo de hoy porque esa superan practicamente los dos mil metros de desnivel pero es cierto que ayer se sorprendieron por por ese alto grado de calor que pasó factura y evidentemente en los élite lo mejor preparados pues están acostumbrados pero todos los que vienen aquí a aprender a una Ventura entre lo deportivo y lo lo turístico pues evidentemente fue una jornada complicada

Voz 1 02:48 de todo esto vamos a hablar se lo debemos a los oyentes a hasta la una de la tarde tenemos eh ya por aquí por el set Aitor Jiménez que es el director de eventos de Tagore Seedorf nos va a acompañar un poco durante todo este programa Aitor qué tal buenos días

Voz 1889 03:02 hola buenos días pero tenemos invitados de lujo además

Voz 1 03:04 las hoy como va el momento eh la prueba qué tal estáis en La Rioja responde no me ayuda a La Sexta

Voz 4 03:12 edición ni una vez más la Rioja responde logró

Voz 1889 03:14 yo responde de la verdad es que es muy muy contentos de poder estar aquí un año más

Voz 1 03:18 bueno nos acompañas de durante todo el programa hasta la una de la tarde como decimos contándoles desde aquí desde la línea de meta en La Rioja Mike Rice eh pero nos acompañan también el consejero de Deportes Alberto Bretón que tal como está buenos días buenos días hoy Hacienda complicada no

Voz 1889 03:34 pero aquí hay que votar el resto no porque más importantes

Voz 0621 03:37 si vamos a tener unos días complicados hay muchas actividades pero poder disfrutar de esta magnífica prueba ciclista pues aunque sea poquito pues merece la

Voz 1 03:46 no viene muy bien acompañado por De Diago Azcona el director general de Deportes en la persona que bueno pues ha estado muy pendiente de que todo esto salga por lo menos hasta ahora Azcona bastante bien no muy bien buenos días buenos días cómo va todo a muy bien muy bien yo pendiente cómo fue

Voz 1415 04:03 ya es buena mano como a algunos les fue peor que a otros y además tiene muestras de ello pero muy bien muy bien muy bien

Voz 1 04:12 bueno la verdad es que ese digamos una actividad Aitor paralela que ha venido a completar un poco bueno pues la parte más turísticas quiere ofrecer también La Rioja para que aquellos que no sean tan profesionales pues puedan disfrutar de este entorno

Voz 4 04:30 ella al final estuvimos un poco analizando y valorando conjunto con el Gobierno de La Rioja y turismo de La Rioja dado las opciones las posibilidades que teníamos de de ofrecer un producto más allá de la de la prueba competitiva y vimos que la opción de las bicis eléctricas Baix que está en auge en estos últimos años estos últimos tiempos y que te da una oportunidad diferente de también poder respirar ambiente Rioja by creéis dijimos bueno pues vamos a aprobarlo ahí dentro ya estaba ayer es la primera etapa vamos hicimos la prima

Voz 5 05:08 la etapa en la verdad que que que queremos

Voz 4 05:11 los que la gente acabó acabó muy satisfecha hoy la segunda con también la posibilidad de llegar hasta la calzada un municipio que de otra manera hubiera sido imposible poder llegar pero que gracias a esta experiencia de Baix hemos tenido la posibilidad así que es un pasito más es una actividad más

Voz 5 05:30 paralela para dar también hay cabida

Voz 4 05:33 a ti qué te has gente que no puede participar de forma competitiva en en La Rioja by Crazy yo muy contento es la verdad

Voz 0301 05:39 evidentemente hay todo en el carácter competitivo esta prueba está más que asentado en el calendario la apuesta es esa

Voz 0621 05:45 sí sí más años se pueda

Voz 0301 05:47 solidaria no exacto al finales es darle un

Voz 4 05:50 un una un valor añadido más sal a darle un valor añadido más darle esa oportunidad extra todos aquellos participantes que quieran también vivir y disfrutar de La Rioja de otra manera de una forma más tranquilas de una forma más reposada con prescriptores de del nivel de José Antonio Hermida que que pudo acompañar a todos a ello y también está acompañando a todos aquellos que va Iker e Ida hay dándoles también a conocer de primera mano su experiencia pasada como PIL como de profesional va Iker profesional y ahora pues también pues ha sido un aficionado más de de la ebay

Voz 0301 06:26 consejero precisamente en este en relación a esta circunstancia como mezclar deporte promoción turística qué objetivos tiene marcados el Gobierno en relación a esta hasta Rioja by Reiss también con esta promoción

Voz 1889 06:38 pues yo creo que es una manera veía

Voz 0621 06:40 Aznar dos dos ámbitos que son extraordinarios no tienes una competición de de alto nivel con un reconocimiento nacional e internacional y unos participantes de lujo

Voz 6 06:50 eh como todos sabéis pues puntúa en este sentido pues en el

Voz 0621 06:55 los mejores corredores En cuanto a la prueba en la categoría de elite pero desde luego también para otros es una oportunidad para conocer algo tan importante como es nuestra tierra desde nuestros paisajes desde nuestro territorio en estas dos culturas desde nuestros monumentos era de promocionar Neira hace pocos días teníamos aquí la oportunidad de contar con cuando Félix Revuelta que no solamente es un es un líder en el ámbito deportivo sino fundamentalmente

Voz 1889 07:24 el ámbito empresarial yacía mutismo pie

Voz 0621 07:26 en el enero turismo intencionalidades que tiene La Rioja a la hora de atraer a personas es evidente que la Rioja tenemos tenemos el vino tenemos las bodegas tenemos la cultura tenemos la lengua tenemos a Millán pues y todo eso lo podemos como un escaparate una prueba deportiva pues

Voz 7 07:45 bienvenido sea yo estoy convencido que

Voz 0621 07:48 no solamente los corredores apresuradamente sino todas sus familias que se desplazan en la oportunidad que nos dan también de a los seguidores de estas pruebas a través de los medios de comunicación vosotros sois los primeros que estáis ahí delante de dar a conocer pues estoy convencido que es una manera también de traer riqueza a este territorio sobre todo que cada día tenga más peso el turismo en nuestro PIB que es uno de los objetivos que también se busca el Deportivo por supuesto de aquí personal mucho más entendidas que yo pero también se busca que sea el turismo

Voz 0301 08:17 el elemento económico un potencial económico para nuestra región Diego porque ayer tú tu vista la oportunidad de probar esas eléctricas yo lo pude lo probé en primera persona yo se puede decir que me dejé la piel por la cadena divas muy en primera eso hay que el currículum puesto entonces Diego iba en relación a esta circunstancia hay una bici eléctrica sí que es cierto que permite llegar a puntos que andando desde te quedan muy distantes de la puerta de tu casa Ike en bicicleta normal al uso pues la dureza es evidente echar pie a tierra en este caso sí que abre la posibilidad de ver paisajes y zonas y experiencias que quedan alejados

Voz 8 08:58 sí además que para los que no

Voz 0561 09:01 estamos en no habituadas ahí directamente con la bicicleta pues permite acompañar a compañeros a compañeros que sí que salen diariamente tu como bien dices eh por los fondos no pasaría pero con esa ayuda extra que aporta la eh Baix pues evidentemente puede disfrutar de lo que te viniera a contar tus compañeros que disfrutan todos los días de los paisajes riojanos esas esas sendas que que disfrutan todos los que nos acompañan ahora mismo en la en la Baix no pues bueno pues te te permite llegar a esos puntos conocerlos bueno a tú

Voz 0301 09:38 el ritmo muy inferior evidentemente pero sí que te permite llegar

Voz 1 09:42 enseguida vamos a tener la oportunidad de conversar también con Jorge Portu que es el responsable de Turismo que nos va a acompañar en este programa ha acercado ya está aquí hasta el set provisional que tiene la Cadena SER de La Rioja pero deportivamente que nos aporta eh a La Rioja no porque quizá no sé si consejero director general eh tener pruebas de esta categoría yo creo que también es importante para el deporte riojano en hoy para que de alguna manera también las personas que los Lakers que hay aquí en esta comunidad no pues están motivados no con que La Rioja también abre las posibilidades a otro tipo de deportes no más allá de los más conocidos

Voz 0621 10:15 es evidente que portes una de las responsabilidades que tenemos los responsables políticos en este caso del Gobierno de La Rioja como de cualquier administración cuando en la promociona deporte además tenemos como Coloma en en en este en esta faceta o en esta disciplina pues evidentemente tiene una repercusión se mueve así yo hace pocos días estábamos en los juegos escolares veíamos que el que lo que sirve para potenciar su escolares es también tener referentes la vida dos referentes son muy importantes los referentes a veces puede ser tu padre momento tu vida pero en el ámbito deportivo pues esa introducción pues a tramitó fue homilía pero enseguida cuando hay alguien cercano no que les ir es que están televisión que están los medios de comunicación pues es obvio que sirve entonces estas pruebas deportivas que además tenemos magníficos corredores en La Rioja hay tenemos referentes y líderes de primer nivel pues sirven no solamente para fomentar el deporte para promocionar también ese deporte de competición que también es y es importante que nosotros en La Rioja pues estemos estemos ahí yo estoy convencido lo comentaba aquí diferente es bueno Aitor A el otro responsable organización que también cada año nos tenemos que reinventar un poco porque la competencia también existe y hay otras comunidades autónomas que también quieren hacer esta esta prueba bueno pues que sea la sexta edición y que se sacáramos estando ahí pues por algo será no y los cómo y los que participan así nos obliga a estar liderando pues ésta de tipo de pruebas desde luego a mejorar los cada día más y a reinventar nos para para seguir

Voz 1 11:45 bueno y las pruebas ha reinventado de hecho e incluye bastantes novedades en esta nueva edición más recorrido

Voz 4 11:52 una de ellas también era obligada no porque al final la Unión Ciclista Internacional mágico que en su nuevo reglamento para poder es organizar una carrera por etapas mínimo tenías que hacer cuatro y entonces claro nosotros que veníamos de un acto prudencia muy positiva Hay muy exitosa de tres días que la gente pues no tenía que coger se quizá tantos días libre excelente trabajo para poder disfrutar de la montaña Mike claro estuvimos a un poco analizando cuál era la mejor manera para que no le afectará tanto al participando claro lógicamente si tú añades un día más implica un día más de todo entonces pues bueno Stubb Lin estuvimos hablando con el Gobierno de La Rioja y finalmente decidimos que intentar mantener los cuatro días que ya había anteriormente contando la recogida dorsal pero que el jueves por la tarde pudiera arrancar esa primera etapa e más eh

Voz 9 12:48 Mar relata más rápida rally

Voz 1889 12:51 así muy espectacular lo cierto es que se consiga que de hecho es la que que Carlos

Voz 4 12:56 eh ganó ganó no ganó en la jornada del jueves y la verdad es que la gente le ha estado encantada e hicimos la salida y en la Bodega Institucional de La Grajera y la gente encantada por las por esa etapa porque pudo ir calentando hasta allí desde el Palacio vía Camino de Santiago llegó en la bodega hicimos la salida media hora treinta y cinco minutos el primero

Voz 1 13:21 ayer que teníamos la oportunidad de estar en Enfermería por diferentes motivos como bien sabéis uno de ellos para contárselo también a los oye Nos decían que precisamente esa prueba explosiva la acogieron con muchísimas ganas no que había sido uno de los días quizá más complicados no porque venían todos con mucha fuerza con muchas ganas y era ese tipo de prueba más rápida más explosiva como como decimos es precisamente el estar aquí viene motivado por esta conversación que tenemos eh Diogo Azcona no porque yo le decía a al director general es que no puede haber

Voz 1889 13:50 una prueba tan importante aquí en La Rioja y que nosotros no está

Voz 1 13:53 hemos para contárselo a los oyentes porque creo que los riojanos deben saber que es un gran esfuerzo traer pruebas de estas características aquí y que estamos ante una prueba internacional donde vienen los mejores hablaba antes el consejero de los referentes los referentes a los riojanos y aquí están los mejores no

Voz 4 14:13 sí ha están los mejores Si bueno oí tenemos la experiencia del año pasado no puede quebrar está creando bueno es una de las estrellas de este deporte pues eh

Voz 1386 14:26 pudo participar el año pasado la ganó las tres galas te siendo además la general por supuesto

Voz 4 14:31 corrigió incluido se rompió la primera radio creo que tenía en la mano luego pero pero sí la verdad que que bueno ya nos dijo se disculpa por no poder venir este año porque claro una persona de este éxito pues lógicamente empieza a tener compromisos Si ya no sólo corren me

Voz 1889 14:49 Mike que también está en todas las disciplinas que habidas y por haber y la verdad es que por ejemplo bueno la nómina de ganadores han sido

Voz 4 14:59 yo muy muy elevada Carlos la ganado en alguna ocasión el año pasado pero Van der fue también algún participante de fuera de España sí que final ahí estamos

Voz 1 15:10 es un buen momento para estar esta hora aquí para invitar a todos estos que nos están escuchando a todos los oyentes que no estén cuando ahora en casa que pueden venir Aitor yo creo que esto es un espectáculo no es un espectáculo abierto al público que pueden ver diferentes eh están relacionados con el mundo de la montan by que yo creo que al final es un buen plan para eh si están ahora en casa organizándose y demás para a una hora más cercana a la llegada que puedan venir a disfrutar

Voz 4 15:38 ahora como están todos ahí digamos compitiendo la verdad es que sobre la una y media está prevista la llegada del primer clasificado en categoría élite de una y media hasta las cinco de la tarde van a ir llegando todo el resto de participantes a las dos dos y media así está prevista la entrega de premios son poco donde va a haber un poco más más ambiente y todos los

Voz 1 16:00 era mi voluntad libre habrán llegado pues

Voz 4 16:03 han haciendo un poco el descansando en el pos carrera Hay también abiertos a que puedan hacerse fotografías de han como los mecánicos ponen a punto ya las bicis para para la última etapa

Voz 9 16:16 de de mañana

Voz 4 16:19 invitamos invitamos a todo el mundo a que se acerque tanto hoy como mañana que será ya la entrega de premios final Hay la fiesta gracias

Voz 1 16:27 esta joven eso es que esto es una gran prueba esto es una espectáculo consejero tiene hoy un día complicado también como decíamos al principio no se va Ana Briones si no me equivoco no

Voz 0621 16:38 sí vamos a celebrar el día de la caza con los cazadores Si embriones pues la verdad es que que hay un ambiente magnífico sabeis que bueno esto defendemos todo las ventajas que tiene la caza en toda su extensión como pues bueno nosotros también tenemos unas cuantas etapas hasta el día veintiséis de mayo venimos también haber participado no sé

Voz 1889 17:00 también estamos mal

Voz 0621 17:02 es verdad que esta voz de bicicleta de montaña pues venimos de unas etapas un tanto duras llevará después nos queda esta recta final de de quince días así que pues efectivamente hay que estar pues mandando lanzando mensajes en este caso eh no solamente seguimos con la acción de gobierno que eso no se paraliza en ningún momento como podéis ver pues aquí un buen ejemplo es gran instando pues actos y eventos como como este no demás pues a estar ahí en lo que es ya la campaña electoral intentando no cansar demasiado a los ciudadanos que también tienen que sufrir un poquito pues esta estas dos

Voz 1 17:40 con esta noche Campsa esto es un derecho que tienen los ciudadanos así que tienen que estar bien informados para luego eh pues realizar su su voto en conciencia el director general Diogo Azcona muchísimas gracias es un lujo haber compartido también la previa de esta La Rioja Rice con usted para organizar todo esto así que muchísimas gracias por invitarnos consejero Alberto Bretón consejero de Deportes muchísimas gracias como se tienen que marcharse respecto a los tiempos me he pasado un poquito pero respetamos los tiempos así que que pasen un buen día Aitor te quedas con nosotros porque vamos a saludar también a Jorge Portu el responsable de Turismo que hoy nos va a acompañar aquí hacemos una pausa ritmos

Voz 1 20:58 no vamos aquí en La Rioja by Rice no he dejado casi meter sintonía porque queremos contarles muchas cosas desde donde nos encontrábamos en la meta en este lugar Aitor Jiménez la verdad que comentábamos que estamos encantados con el ambientazo que se puede vivir en estos momentos está en calma el lugar a pesar del viento que quizás sea lo que más nos e incómodo y me imagino que está también será complicado no paran los Laikers el viento será un elemento

Voz 4 21:24 no sé si a ver como en cualquier reto personal no pues saber siempre Hay para no alguna inclemencia meteorológica que te puede aparecer en cualquier momento al final la montaña como ha

Voz 1 21:38 estas Mayer decíamos es mucho calor hoy bien

Voz 4 21:40 esas no hoy ayer pues la gente pasó calor sois iba a encontrar un punto con todo totalmente opuesto es verdad que que que la mayoría de los Bike Piers les gusta también porque al final como propio esfuerzo te lleva a sudar Si ya entrar en calor por el propio esfuerzo que el día no sea tan caluroso también lo agradecen porque al final no pasan ese calor que que puede que pudieron pasar en el en el día de ayer no lo bueno en cualquier caso está todo preparado siempre para para prever cual qué posible inclemencias están en los avituallamiento dos preparados para que puedan hábito hallar y puedan hidratarse de la mejor manera posible luego aquí en la llegada también les espera un elemento de lo más de lo más completo

Voz 1 22:34 así que bueno servicios porque esa otra parte yo creo que es muy importante también de esta prueba todos los servicios que se ofrecen a los participantes Jorge Portu ha llegado su turno director de promoción turística y cultural que tal cómo estás buenos días

Voz 1889 22:47 buenos días muchísimas gracias a vosotros desde luego

Voz 1 22:49 por acompañarnos hoy en esta mañana aquí en A Vivir La Rioja Jorge Portu parte importante lo hablábamos al principio del programa no la parte turística también de esta prueba lo que nos hace eh visibles e a esta comunidad hacer lo que podemos mostrar no que son todos nuestros paisajes nuestros encantos nuestro patrimonio no yo creo que es importante también para nuestra comunidad

Voz 8 23:12 absolutamente yo creo que en las anteriores ediciones de La Rioja by querréis está claro que dentro de esa parte tan deportiva y tan intensa e que todos los participantes se llevan a cabo con esa dos velocidades de rodadura tan increíbles los más pasar la verdad es que hay que fijarse es lo rápido que van al final yo creo que ellos mismos van disfrutando de toses en clave si esos paisajes maravillosos que tenemos aquí en La Rioja pero también son hombres y mujeres se muy serios muy preparados que también eh lo que están es a mejorar sus tiempos

Voz 1889 23:48 y a leer bien la orografía el no tener ningún incidente con lo cual hay una parte en la que yo creo que perciben por el rabillo del ojo

Voz 0982 23:55 con todos estos maravillosos atributos pero claro lo ven a todo pasara yo creo que este año hemos conseguido una una cuesta

Voz 8 24:03 Dion con ayuda de de la organización que es darle esa vuelta a no tener esta primera edición de la Ibai que Herraiz que nos permite pues esa dos etapas distintas a otro ritmo con esas Vicente prietas eléctricas que nos permiten eh poder realmente pues primero no tener tanto esfuerzo físico Easy dedicarnos a esos maravillosos paisajes esa esos maravillosos elementos patrimoniales que vamos a seguir recorriendo con lo cual yo creo que en este momento yo aparte de esas cuatro etapas que por normativa UCI en a parte de La Rioja baile risa han conseguido la parte de cicloturistas más específica de

Voz 1889 24:42 la Rioja raíz en este caso es maravillosa en ese aspecto

Voz 1 24:47 bueno la verdad que están en estos momentos también en esa segunda etapa Aitor a Sergio no lo hemos dejado ir no no sale hemos quilla hoy lo tenía totalmente prohibido que no queremos más disgustos en la empresa

Voz 1889 24:59 eh

Voz 1386 24:59 la otro de los temas positivos no el poder participar o bien los dos días o bien ayer viernes o bien hoy

Voz 4 25:06 sábado no también un poco la opción a la gente de puede escoger qué día le viene mejor joder venir con con sus famosos

Voz 1 25:14 ya sobre todo porque yo creo que para los familiares también es una oportunidad no eh ahora enviaba no

Voz 1889 25:21 alguna fotografía acaban de dejar ya el avituallamiento

Voz 1415 25:25 está situado en la efectivamente

Voz 1889 25:28 de Santa María la Real buenas increíble han estado allí en el avituallamiento de de esta etapa Bike y la verdad es que ahora ya rumbo a Santo Domingo la calzada pero ya me comentaba que en el avituallamiento estaban algunos familiares

Voz 4 25:41 cuando sus a Suu manidos sus

Voz 1 25:43 pero es porque además es que está condicionado una manera especial no sólo es ir en bicicleta eléctrica que soy ya ayúdanos sobre todo las cuestas

Voz 4 25:52 es que en el mejor paisaje posible aparece en la etapa de hoy pues podían disfrutar de parte del camino bueno gran parte ya que al final es una cosa que que lo que os comentaba en La Rioja creéis como carrera competitiva es complicado lógica mente volver a jugar por ahí pero sí que en sí en cambio en la en la Eva así que entre el paisaje los guías y los acompañantes como José Antonio Hermida que al final un campeón del mundo que tenga la tengas la opción de estar con un campeón del mundo durante cuatro cinco horas disfrutando con él aprendiendo con él y riendo disfrutando con él pues la verdad es que pocas pocas carreras

Voz 1 26:36 luego tiene servicio médico sería bueno pues es un completo no conozco hemos habilitado

Voz 1889 26:42 en un par de guías uno que abre y otro que cierra carrera y José Antonio Hermida como escritor y embajador para hacerlo más a menos

Voz 4 26:51 posible esta ruta y conocer los entresijos de de lo que es la la E Bike y también la montan y que en general y luego también servicio mecánico en carrera hay dos vi hay dos personas que también la hacen en Ebay que si tiene algún problema mecánico durante

Voz 1386 27:08 te van a ayudar te van a intentar solucionar lógicamente el problema

Voz 1889 27:14 para poder continuar y luego pues gente esperando en el avituallamiento para también en arte ayudarte ahí hidratarte ida de los consejos para poder llegar hasta Santo Domingo de la Calzada y espera la taberna remate final la comida en el en el campo de golf que creo que van a dar

Voz 1 27:32 a las facilidades no Jorge Portu para disfrutar La Rioja no que sale objetivo

Voz 1889 27:36 los absolutamente al final cuando lo lo que se trata esta esta parte especial no de La Rioja Rey

Voz 8 27:44 en realidad hace es una experiencia turística en mayúsculas con todos esos elementos siempre que se configuran producto turístico lo importante es que estén todos eh los diferentes capas bien tratadas y desde luego la parte de los profesionales que tienen que estar la garantizando que aquel participante en ese experincia turística tenga la mejor de las experiencias pues en este caso lo tenemos lo estabais comentando ahora contra los elementos técnicos lo estamos comentando también con todos los elementos de referencia turística y patrimonial quiénes

Voz 1889 28:17 sentido cuando yo tenía la oportunidad de hablar con parte del equipo que va a estar involucrado tanto ayer como hoy

Voz 8 28:23 en esas dos rutas e la verdad es que me encantaba como repasaba los elementos de atracción turística de La Rioja vamos digo no os voy a contratar ahora mismo como ordenadores de La Rioja verde de verdad excelente excelente en ese sentido muy muy bonito no hay comentaba Aitor la parte de de poder aprobar en este tramo del Camino de Santiago que a la vez es un tramo de la ruta Eurovegas o Uno e que es una ruta cicloturista de gran alcance que tiene esta pequeña e parte a su recorrido por La Rioja y que de alguna forma pues se puede coger también esa parte de interesar para bueno pues hacer boca y generar otras expectativas posteriores no pero bueno además eh marcaba Aitor llegará Santos misma calzada en una época como en cómo estamos

Voz 1 29:15 eso es cojo milenaria

Voz 8 29:17 el nacimiento de Santo Año Jubilar Calceatense importantísimo para nosotros una referencia oportunidad para esto se va de poder visitar la catedral de Santo misma calzada en un momento tan extraordinario con toda la paz partes sepulcro completamente renovada con

Voz 0621 29:36 todos los Kaká pensé volcados para explicar

Voz 8 29:39 Carmen pues pues ese gran esa gran fiesta que tiene no y en ese sentido pues es extraordinario

Voz 1386 29:44 yo ser también al municipio es un domingo en la calzada que nosotros porque evitado toda la mano todas las cosas que les hemos ido solicitando también van a poder ducharse

Voz 4 29:53 allí tiene y deportivo para luego poder llegara al campo de golf

Voz 1889 29:58 hay disfrutar de creo que es el fin de fiesta

Voz 1 30:02 de fiesta gastronómico no como solemos hacer aquel

Voz 1889 30:04 bueno vamos a ver estar en La Rioja y no hablar de vino y de comida de comida adivinó desde luego sería pecado o no en este caso dentro de esa parte años hubiera calceatense viene bien dicho lo devuelven auto se ven bien vuelven todos en autobús

Voz 0982 30:22 como el Acció ni en los momentos adecuados sabiéndose para una cuestión de otra pero sabiendo combinar la también adecuadamente no es pero que estos días también incluso

Voz 0561 30:31 los Lakers

Voz 1889 30:33 intensos de La Rioja Baker e independientemente los tiempos que medite recuperación estoy seguro que han tenido también ese momento ahí

Voz 1 30:41 se veía ella no veía por la ciudad

Voz 5 30:44 eh muchos dice veía también la gente de la organización que estaba bien

Voz 1889 30:51 yo ya de la ciudad

Voz 1415 30:53 que también es complicado

Voz 1 30:56 los ponerle ese auriculares porque tenemos a esta sido Moreno perdido por algún lugar paddock donde no se encontramos así que vamos a saludarle porque seguro que nos tiene algo interesante que contar Sergio qué tal dónde estás que no tenemos

Voz 1889 31:10 pues se nosotros podemos estar

Voz 1668 31:13 de muchas formas pero perdidos no porque me encuentra al lado de García que es responsable de saber en cada momento dónde están los que estampa participando en esta arrojaba hay rain hoy está controlando aquí este es el punto central el cerebro donde se sabe dónde cada by qué qué tiempo está haciendo muy buenas días Edú muy buenos días tú tienes aquí controlado a cada uno de los ciclistas porque iban instalado un sistema su bicicleta no

Voz 19 31:40 llevan un chip colocado en una bicicleta exija de llevar el número del dorsal y cuando pasan por las alfombras de control controlamos su paso y podemos dar información a jueces ya organización

Voz 1668 31:52 por tanto Ed unos puedes decir en qué punto se encuentran ahora mismo los favoritos y cuánto tardan en estar aquí en la línea de meta en situado en Logroño

Voz 19 32:00 los esperamos en unos cuarenta y cinco minutos porque acaban de terminar de subir al Moncalvillo

Voz 20 32:05 lo que era la la parte e importó

Voz 19 32:08 ante de este de este día de esta etapa reina de la prueba

Voz 1668 32:11 hoy es un día complicado porque hemos visto además están pasando también fotografías arriba en Moncalvillo había niebla frío la verdad que maldito

Voz 19 32:19 cubierto y frío se las fotografías parece más propio de Londres que de de cómo estamos ahora aquí iremos

Voz 1668 32:25 en el punto kilométrico CP

Voz 21 32:28 nosotros no todos los favoritos

Voz 19 32:30 están todos junto a la cabeza de carrera va como en tres grupos el inicial Líbano se los mismos diez participantes de ayer y que son los los diez primeros de la general aquí

Voz 1668 32:41 contra Lies a los buenos a los primeros pero contra vais también a los últimos es decir a los que van a cerrar practicamente con él a última hora que van a llegar

Voz 19 32:49 nadie se puede quedar tirado en el primero hasta el último todos llega en el tiempo que hagan y cuando quieran pasar vosotros os dedicáis a viajar en este tipo de de de pruebas pues para hacer precisamente esto no el control seguimiento y que todo salga bien en el sentido del cronómetro no sé por toda España Hay un montón de compañeros aquí tecnológicamente como lo lo gays que lo podamos entender pero cómo logra es que todo esto todos estos datos tengan sentido sí somos los fabricantes también de los equipos de cronometraje entonces estamos implicados en todo el proceso el llevan un chip grabábamos sirio imprimir nosotros y los equipos igual equipos y alfombras fabricamos nosotros nada se le la el paso la lectura se marca los equipos están sincronizados con la misma ahora lo recibimos aquí sí vía internet Jay aglutinados esos datos para sacar la información falsificaciones además pues se

Voz 1668 33:42 hacía gracias por explícanos un poquito lo que es el cerebro de esta riojana hay Reis tanto en el ámbito competir evidentemente también tener controladas a todos los participantes para que no haya incidencia alguna así que a nosotros podemos estar de muchas formas pero como estaba con Edú era imposible que estuviera perdido

Voz 1 33:58 bueno pues genial gracias Sergio porque así hemos conocido también todo en detalle no como pan esos by Kers que están recorriendo en estos momentos esta tercera etapa hacemos una pausa continuamos porque ha dejado un mensaje hay recorremos toda España Aitor la que os espera a partir de ahora también eh pausa seguimos aquí desde La Rioja Baixas

Voz 1 36:42 bueno pues continuamos aquí en La Rioja Bike Ride sí decíamos Aitor que por toda España e ustedes desde la organización desde optamos la verdad es que realizan mucho esto no se queda pues un mes de junio por lo menos intenso ante rivales

Voz 4 36:56 hay eh a ver estas nuestra segunda prueba by creéis de del año estuvimos hace un mes en Andalucía que es la la la pionera de las hay creéis es que que se crearon en España la Rioja fue la la segunda en llegar pues la segunda en llegar fue la las emplea le llamábamos la la hija no porque al final eh por algo empezamos si lo cierto es que ahora después de el la creación de La Rioja vimos que que el mercado pues daba alguna posibilidad más in creamos la Cataluña ahí crees que eso sí que la tendremos en a finales de septiembre que esa nuestro embajador nunca mejor dicho es Hermida artificieros de Puigcerdà que es donde el de donde él reside y luego la Asturias ahí creéis entonces este mes de junio como tú comentabas tendremos que Asturias y creéis que es a la segunda edición estaremos en la Marcha Cicloturista tres naciones que transcurre tres países que son en España Andorra y Francia y donde donde ahí la Corte analizamos junto con José Antonio Hermida y acabaremos el mes de junio con el día veintidós con la Marcha Cicloturista la quebrantahuesos poco nuestra nuestra marcha Estrella no participan doce mil cicloturistas doce el que es que estarán ahí

Voz 1889 38:18 Alicante carretera por carretera pero

Voz 8 38:20 Cemil doce mil personas que estará allí

Voz 1889 38:23 ahí durante un día doscientos

Voz 1 38:26 me pero cuando los Pirineos madre mía increíble e parece increíble pero vemos que hay mucho caldo de cultivo Jorge vemos que es muy interesante no porque hay un movimiento de Bay Kers la verdad es que bastante importante

Voz 1889 38:41 la verdad es que es absolutamente maravilloso el potencial que tenemos prisa ante con todo el aspecto el turismo deportivo para generar ese caldo de cultivo que luego nos permita el que actúen como verdaderos prescriptores de nuestro destino y que acaben pues viniendo aquí a pasar unas vacaciones

Voz 6 39:01 es en Familia con sus amigos para poder disfrutar de nuevo todos esos elementos

Voz 8 39:08 se han podido disfrutar de la transforma a mi me gustaría también no obstante lo ha dicho muy bien Aitor que al final para ellos ha sido como una hija como una hija a la que han cuidado y han tratado de una forma excepcional es un auténtico puesto no tener a una estructura de la calidad suya como estamos hablando con todos los retos que tiene no sigue cuidando de hecho a nosotros nos llega como todo lo que

Voz 1889 39:36 pasan aquí todo el trabajo vierten luego se lo llevan fuera y son auténticos prescriptores también de el destino turístico de La Rioja y eso es verdad que es algo de muy agradecer y tenemos que ser muy afortunados por tener activo que tenemos tanto La Rioja como este nacimiento de La Rioja Ibai que Rice

Voz 1 39:55 no no hay embajadores hay futuro se pueden girar un poquito hacia allí orquestar mi compañero Sergio Moreno que lo vemos desde aquí hay futuro Sergio Moreno no en agosto

Voz 1668 40:06 vaya si hay futuro hay un futuro espectacular en La Rioja en relación al montan también con la locomotora que significa Carlos Coloma ahí ese gran éxito en la en los Juegos Olímpicos de Río en el año dos mil dieciséis estoy perfectamente real ya sabéis que a lo largo de la semana nos vamos por los colegios de La Rioja

Voz 0301 40:24 visitando a los alumnos

Voz 1668 40:27 con cuatro Kers en edad de estudiar

Voz 0301 40:29 sí pero también de hacer deporte cómo te quedas

Voz 1668 40:32 pero hoy Eduardo por qué elegiste la montan bike como deporte para practicar de forma diaria que informan aquí me encanta es alguien pequeña el cuerpo Jaime Cherie se casi diaria oye veo que vas vestido con el maillot del BH de Carlos Coloma sí en como el encanta oye cuanto entrena cuando sales cuántos kilómetros haces pues hacemos una media de quince o veinte kilómetros fuera ahí bueno pues no está no está nada mal unos cincuenta va siguieron en unos cincuenta kilómetros Roma sí subí ya las neveras de Moncalvillo todavía no sé si alguna hacemos una vez había sido bueno cómo te llamas tú también llevas el mayo de BH un poquito más abrigado no igual tienes un poquito más más fresco que tu compañero oye que te gusta la montado porque vas allí

Voz 24 41:18 ves las ves el paisaje

Voz 1668 41:20 cómo entrena es es decir hacéis mucho fondo es duro esto de la bicicleta de montaña un poco duro es hoy os he visto haciendo fotos entrenando en línea de meta espectacular no levantando los brazos y levantando si recibimos a otro también del BH que te has abierto para que te que eres

Voz 19 41:39 de CLH yo creo que ya Massenet

Voz 1668 41:42 sí bueno Eneko Cuéntame montan y qué es lo que más te gusta las grandes subidas las bajadas

Voz 7 41:48 pues de todo un poco eh

Voz 1668 41:51 ese todo un poco desnivel máximo que has logrado subir sin bajar pues como mucho quinientos seiscientos metros eso está eso está muy bien gracias por último ya recibimos esta cómo te llaman que unió Jorge hola Jorge eres bastante alto si si ya tienes que llevar una bicicleta hasta X

Voz 25 42:09 sí sí sí yo porque dicen juegan es muy bueno años tienes yo

Voz 1668 42:17 trece catorce bueno te gusta la bicicleta de montaña sino baloncesto sea eso está está más que claro que la bicicleta de montaña cuando practican hoy ciclista montañas Luis yo en este club de cinco

Voz 25 42:26 Cañas soy el más la persona más vieja que estar en este club hay pues están en ese club fuese con un montón de gente todas muy muy

Voz 1889 42:37 al es muy geniales estar pues en

Voz 25 42:40 tú tan genial pues me satisface mucho

Voz 1668 42:42 competir donde viajado por ejemplo para montar en bicicleta

Voz 25 42:46 pues viajar a otro país no hemos viajado pero hemos ido a pueblos a correr en en otros sitios a Navarra in también aquí en La Rioja no sórdido pues en en Arnedo hay

Voz 1668 43:00 pues no más sangre pues eso de eso se trata chicos gracias por estar en la Cadena Ser la vivir de este sábado tan especial aquí en el Prado de La Rioja by Rey Ana Castellanos

Voz 1889 43:09 Sergio terrible la altura

Voz 1415 43:11 y que digan que son malos vemos

Voz 1889 43:16 vamos a hacer una pequeña pausa para este año

Voz 1 43:18 el programa y te acercas ya con nosotros aquí despedimos Juntos hacemos una pausa ya despedimos desde aquí desde La Rioja Mike Rice

Voz 2 45:13 no

Voz 30 45:35 bueno es que vamos a ir terminando este

Voz 1 45:38 programa esta programación podríamos incluso decir especial que hemos realizado desde aquí porque llevamos desde ayer ayer se lo contábamos también en directo en SER Deportivos teníamos la oportunidad de ver la llegada de los Lakers de verla entrega también de premios que se hacían ir de disfrutar de esa fiesta ahora lo que queríamos con este espacio en A Vivir era invitar precisamente a todos los oyentes a que se acerquen porque eh nos decían que en unos cuarenta minutos fase aproximadamente van a llegar ya por escasos minutos

Voz 0301 46:07 no podemos contar la llegada en directo aquí en esta edición especial de A vivir La Rioja recibimos ahora mismo a Cristóbal Pérez que

Voz 1668 46:16 dice que es director de marketing

Voz 31 46:19 mano muy buenos días bienvenida la Cadena Ser buenos días gracias por convocarme por recibir me

Voz 0301 46:25 oye nos teníamos muchas preguntas teníamos muchas preguntas pero la más concreta es en lo tecnológico cuál es la última novedad exima de su mano entorno a la bicicleta de montaña bueno yo sé que hay muchas cosas muy chulas por ahí no las explicaron unas cuantas en las bicicletas eléctricas ese ese motor tan especial de su mano pero que tiene y Senra ha preparado que vais a sacar o que estáis

Voz 31 46:50 se lleva casi cien un año que luego una posición de liderazgo y es muy difícil aventura

Voz 1889 46:56 el día que estamos hacia dónde se dirige

Voz 31 46:58 siempre hay cosas que son previsible pero yo creo que hay una percepción de la bicicleta muy halagüeña incluido desde el punto de vista tecnológico que lo hace muy difícil

Voz 7 47:08 de anticipar pero lo que no cabe la menor duda es que la bicicleta eléctrica de julio si así con la bicicleta la electrónica dentro de una bicicleta van a ser el caballo de batalla en el futuro próximo

Voz 0301 47:22 es una de las marcas de resolver en este muro

Voz 7 47:26 por qué está logrando de esta vez

Voz 31 47:30 es algo que ha sucedido de la noche a la mañana esta empresa como he dicho antes lleva cien años el mercado modestia puedo decir que he liderando lo en la última década inversión investigación ni una obsesión enfermiza por la calidad

Voz 0301 47:47 la calidad estamos viendo en esta área bicicletas fantásticas con cuadros y mano

Voz 7 47:54 ha gustado ver el nivel eh

Voz 0301 47:58 en este sector donde parece que la bicicleta está todo inventado

Voz 31 48:02 efectivamente queda mucho todavía por inventar pero sobre todo yo creo que estamos en un terreno abonado para que la mejora en bicicleta kilómetros componentes se muestra una carrera de altísimo nivel a cualquier nivel de competición y lógicamente la mejor bicicleta

Voz 1 48:20 durante todas las carreras eh a lo que es lo vienen aquí no que digamos van de la mano Aitor N todas estas aventuras no

Voz 4 48:31 para nosotros ya es un familiar más

Voz 1889 48:33 pues la verdad es que nos acompaña en todas nuestras aventuras by creéis desde hace muchos años gracias a ellos pues hemos dado ese toque de calidad que lógicamente requería

Voz 4 48:44 a nuestra nuestra organización muy bueno muy muy contentos de de todo el esfuerzo de todas las ganas que le dedican el empeño de los recursos de personal y al final el resultado el resultado es el mismo siempre es

Voz 1 49:00 Decía Jorge Portu que él también es aficionado esto de la bicicleta en todo lo que estaba notando yo ojitos que quedaron cortos

Voz 0301 49:07 sí mano eh decía bueno por ahí hay cosas que ya nos gustaría poder acceder pero

Voz 1 49:11 eso es nada en esta afición

Voz 5 49:14 que también es usted tiene Jorge

Voz 1 49:16 por tú me imagino que también estar hoy aquí está disfrutando no

Voz 0982 49:20 pero también de la verdad es que puede haber una parte de trabajo que tampoco es tanto porque la verdad es que hablar de todo recursos turísticos de La Rioja están auténtico placer siempre y eso creo que la hacemos todos los riojanos en realidad que somos auténticos prescriptores pero desde luego pues

Voz 5 49:34 se me he apartado ya atletas

Voz 1415 49:37 ojo yo no estoy en ciclistas pero hay que reconocerlo viva Líbano o los derechos dejamos la frente lo dejamos pero con estilo

Voz 0982 49:46 estoy con ganas y eso es cierto difícil repetiremos bueno encima hablar de los elementos excomponente técnicos que estamos hablando hoy refiriéndonos no con en el grupo A Makario en cuanto a la distribución es absolutamente tremendo no pero bueno nosotros yo me quedo en lo que me queda

Voz 1415 50:01 vamos haciendo méritos para ayer es un buen cuadro germano montado de algún en algún lugar es importante destacar que

Voz 4 50:08 que no Makario da da da pie a todos los

Voz 7 50:11 Paco

Voz 4 50:12 eh no sólo a los profesionales todos intenta llegar al máximo ayudarles en lo puede ni aconsejarles no para también

Voz 7 50:21 mirando no todo todo ese tipo de de Mater de

Voz 31 50:26 es una marca universal compatible con cualquier cualquier perfil de ciclistas lo que nosotros hemos venido a apoyar el ciclismo al ciclista con independencia de la marca que que de productos en su dirán los coche azul están aquí para ayudar y no tenemos ningún tipo de reserva Jermaine estoy muy agradecido a octavo aunque bueno pues no ha honrado con con contar con nosotros hoy que facilitan la posibilidad hasta aquí

Voz 1 50:50 bueno pues es sólo nos queda nos queda un minuto para despedir las que

Voz 30 50:53 da ya invitar a todos los oyentes que ahora estén reparando se en casa para salir a la calle que vengan Aitor no que disfrute vengan el día está mejorando estar pero no lo he hace una temperatura ideal para disfrutar precisamente desde aquí los ciclistas a punto de llegar en menos de media horita ya los tendremos por aquí Cristóbal Jorge Aitor muchísimas gracias ha sido un placer compartir este lujo de prueba con vosotros así que pues nos despedimos Sergio