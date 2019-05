hoy entra en vigor el registro obligatorio de la jornada laboral normal con la que el Gobierno pretende aumentar el control sobre las horas extras que se trabajan pero que no se pagan la patronal madrileña valora el Se control de las horas no computadas porque considera que es competencia desleal para los que sí lo hacen dos ejemplos dos formas de controlar o no las horas de trabajo Antony Fernando trabajan en una multinacional que instala revisa ascensores en Madrid

no hay la que me quedan

Voz 0409

05:59

si se hace en el se hacen por decreto se hacen porque bueno pues pues que hay que hacerlas entonces termina haciendo tengo media jornada y terminó haciendo jornadas todo lo día de ocho y diez horas pero luego a la hora de pagar los ves está que no es ser algo tienen que hacer si no hacen los lazos de fichar tienen que hacer algo porque lo que es regalar todas las horas siempre los mismos me contrataron para mantenimiento de edificios y reparaciones eliminar todo limpiar me iban a hacer ocho horas y tengo cuatro yo cobro ahora mismo seiscientos treinta y siete eh gracias que me prorrateo en las pagas extras hay otra serie de de plus van todos incluidos en la nómina con el contrato