Tiempo de Descanso: 'Deporte más allá de los 60 años'

sabes lo mejor ese plan personalizado recurrir por ejemplo en este caso a este centro de fisioterapia en medicina deportiva de Las Gaunas lo que no se Miguel hay que empezar poco a poco decías tú cualquier actividad es buena pero entre todas ellas ya estas edades a partir de los sesenta ahí me incluyo en este grupo pues no sé caminar bicicleta natación no sé

Voz 5

05:20

introduzcamos la yo te hagamos en el periplo como sea cual sea que introduzcamos los ejercicios de calentamiento primero hay que calentar muy bien que los resolvió la lo el típico que normalmente sino sólo Elvira pues ha sido un buen calentamiento articular a ser un buen calentamiento muscular cuento con todos más años tenemos cuantos más patologías asociadas pudimos tener pues todavía es más importante prestarle atención a calentamiento inicial y luego una vez que eso ya lo hemos hecho entonces teniendo en cuenta que el estamos con una ropa cómoda con un óptimo con el material adecuado empezarán a hacer ya las pilas actividades interesantes bueno pues hacían muy interesante por ejemplo es una educación o cualquier no hace falta hacer exactamente natación porque a veces no tenemos igual un estilo muy adecuado tenemos igual una rigidez en el cuello y la espalda que nos puede que los taurinos prohíbe dificultad bueno pues hacer ejercicios en el agua los metemos en una piscina el agüita que no es Altuna más o menos del pecho podemos hacer ejercicios incluso de carrera bueno todos los ejercicios esos ocurre sino podemos invitamos a que puedan vivir un día la piscina nosotros hacemos sesiones de cientos Paco Lunada y ahí podemos orientar de tipos ya está hacía el hacha otro otro trabajo ya fuera el agua muy interesante todo lo que es caminar que en la calle que yo recomiendo evitando volví ahora que empieza ya algún tiempo esas horas centrales del día en el que tenemos en muchas más temperatura tenemos mucho sol donde es muy importante además hidratarse camilla es muy importante evitar que cuando no hacemos nada por vio que sea como agua muy fría tenemos que tomar el agua que pues a temperatura ambiente que no que no nos pasemos porque son los más de mil aumentarán Paradise hidratación y sin quererlo luego tenemos actividades como puede ser también el ciclismo podemos hacer a un muy tranquilo vemos aquí no entorno de Logroño muchos muchos recorridos muy interesantes muy bonitos muy accesibles para todos los niveles que que tampoco tener una gran al una gran preparación bueno pues