Las noticias de Galicia, 06:50 (13/05/2019)

qué tal muy buenos días nos olviden esta mañana de fichar cuando lleguen al trabajo crisis que en su empresa hay algún mecanismo para hacerlo tampoco se olviden de votar el próximo día veintiséis y su intención es hacerlo va a ser más sencillo que ficha a lo mejor lo que resulta más complicados decidirá quién en dar el voto que todavía hay mucho indeciso las encuestas de este fin de semana se sitúan otra vez a los socialistas como los preferidos también en las municipales frenó claro retroceso del PP de las mareas municipalistas Gonzalo Caballero no quiere confianzas y Feijóo llama una y otra vez al voto unido de la derecha en torno al PP aunque su secretario general Miguel Tellado dicen en la SER que su partido tirará de Vox si hace falta para conseguir alcaldías en Galicia es lunes trece de mayo que hoy toca sudar

niebla en algunos puntos pero no hace frío hace incluso calor vamos a comprobarlo A Coruña Elena López Coruña nos vamos al hubo Carmen López buenas de Jaime niebla nueve grados Ourense Miguel Bernard de

empate a un gol del Deportivo frente al Cádiz el tanto inicial de Quique González lo neutralizó Quero con un disparo desde fuera del área con esa igualada el Deportivo continúa en puestos de play off de ascenso es sexto aunque a la espera de lo que haga esta noche el Málaga en su partido frente al Oviedo los coruñeses tienen por delante cuatro encuentros

enseguida la campaña pura y dura antes las declaraciones a la SER del secretario general del Partido Popular de Galicia Miguel Tellado dice que el PP tirará de Vox y le hace falta para conseguir alcaldías en nuestra comunidad aplicar el modelo andaluz para por ejemplo apartar del poder a las mareas tras las generales Tellado observa un plus de resistencia del partido en Galicia Lara

su ego que tenía que decir que no hemos alcalde and de Vox que os votos

a ver alcalde alguien do Partido Popular si conseguimos apoyos y otras fuerzas políticas apoyan o proxecto político el Partido Popular el creo que nos lo tenemos que renunciar a esos apoyos porque son fuerzas que coinciden en un mismo objetivo que es a los aros populismo de Alcaldía de Santiago

Voz 10

07:04

efectivamente fuésemos una mala campaña que creo que hubo momentos e ideológicos otro partido que fueron errados yo creo que o PP no estén que mirar Nin a Esquerda Nina directa para reflexionar lo que debe ser el Partido Popular o Partido Popular te hay que mirarse a sí mismo mirarse o que siempre zumos innovan reinventar Nos ni Inter con presos frente a ninguna nueva fuerza política no y creo que as respuestas a todas las preguntas que podamos ter están en unos mismos