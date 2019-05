Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:05 qué tal buenos días con más buen tiempo arrancamos semana en Madrid y mucho sol y dijo que las temperaturas van a pasar hoy la barrera de los treinta grados a mediodía primer lunes de campaña electoral quedan trece días para las elecciones municipales y autonómicas y los partidos en Madrid aprietan el paso pidiendo el voto a sus votantes pero también a los del resto de partidos la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso se dirige a los votantes de Vox y Ciudadanos el socialista Ángel Gabilondo a todos los que quieran sumar fuerzas para frenar la ultraderecha

Voz 3 00:39 les quiero pedir a los votantes de Vox a los votantes por supuesto del Partido Popular ya los votantes de Ciudadanos les quiero pedir su voto y quiero su confianza y quiero decirles también que no va a ser un cheque en blanco que no vale que me voten hoy para salvar la situación y luego ya veremos porque ese voto unido va a servir para muchas cosas pero empiezo a hablar

Voz 4 00:57 de todos es que no me sale Si despidió ensayo en casa y no me sale yo lo que quiero es sumar aglutinar todo aquel que quiera hacer progresar Madrid es nuestro aliado no miraremos de dónde viene aquí en agotado ante

Voz 1275 01:12 PP y PSOE tienden la mano mientras que ciudadanos agita el fantasma de la Izquierda desde Podemos piden al candidato Ángel Gabilondo que deje claro ya que no pactará con el partido naranja Ignacio Aguado Isabel Serra

Voz 5 01:23 los estamos jugando que la Comunidad de Madrid se convierta en un infierno fiscal yo no quiero esa Comunidad de Madrid y eso puede pasar el veintisiete de mayo con Íñigo Errejón de consejero de Economía de presidente de la Comunidad de Madrid eso es lo que queremos en Madrid

Voz 1490 01:35 el Gabilondo no ha dejado claro que no va a ser un Gobierno con Ciudadanos y hay que decirle que rectifique que haga caso a las elecciones del veintiocho de abril y que no ceda ante las presiones de la CEOE del Banco Santander me Moody's

Voz 1275 01:50 hoy día cuatro de campaña Pablo Iglesias acompaña Isabel Serra en un desayuno informativo Teodoro García Egea Se más Alcorcón con Ayuso y el presidente Pedro Sánchez dará un paseo por Vallecas con Ángel Gabilondo Pepu Hernández por su parte Carmen ayer Hong presentan su plan para conseguir un Madrid más verde y aquí en la SER esta tarde en La Ventana de Madrid entrevista con Begoña Villacís es el lunes trece de mayo la campaña nos deja otras cosas más desagradables titulares con Virginia Sarmiento

Voz 0821 02:15 el alcalde y candidato socialista de San Martín de la Vega Rafael Martínez denuncia en sus redes sociales que en uno de los carteles le han pintado una diana en la frente con la palabra Marica el candidato LGTB pretende visibilizar que aún queda mucho por hacer en esta materia

Voz 1275 02:27 hoy reabre el tramo de la línea dos de Metro cerrado entre Sol y opera con motivo de afección al túnel a causa de unas obras de Canalejas este tramo llevaba cerrado tres semanas entre tramo ente retiró y sol que seguirá cortado lleva así desde el veinticinco de enero

Voz 0821 02:39 cinco mil personas han opositado en Madrid para conseguir una de las cinco mil doscientas sesenta y seis plazas fijas de enfermería este domingo en la Comunidad los sindicatos insisten en que las plazas son insuficientes

Voz 1275 02:59 hasta ahora las carreteras dgt Teresa Serra

Voz 1509 03:01 Ana buenos días buenos días pues hasta ahora en cuatro pese a las primeras retenciones destacadas de este lunes usados en Torrejón a cuatro Pinto a cuarenta y dos Parla a cinco Alcorcón en la M40 lo peor en el barrio de La Fortuna cinco Pozuelo sentido A seis Si desde Vallecas hasta Coslada el sentados

Voz 1275 03:15 Bush y cincuenta y cinco seguimos poco al nuevo timo que se está poniendo de moda en la zona del municipio de ocho mil habitantes los vecinos advierten de un grupo de timadores que se hacen pasar por trabajadores de una empresa de teleasistencia cobran a los usuarios de ese servicio gratuito por una supuesta revisión del sistema tiene más datos Raquel Fernández

Voz 1315 03:44 se presentan en el domicilio sin previo aviso diciendo que son empleados sí que van a revisar el sistema por lo que piden un pago para proceder a su reparación este es el modus operandi de los timadores que se han detectado en el BOA lo Cerceda mata el pino en donde el Ayuntamiento ha lanzado una alerta para recordar a las personas mayores que desde la empresa contratada no se les pide en ningún momento abono alguno en el domicilio ni que faciliten números de cuenta

Voz 1275 04:11 y una cosa más continúa en estado grave joven de diecinueve años apuñalado este fin de semana en la pradera de San Isidro recibió varias puñaladas por la espalda y la policía sigue buscando todavía a su agresor sus agresores

Voz 9 04:24 tenemos ahora mismo trece grados en el

Voz 1275 04:26 dentro de la capital sigue la información aquí en La Ser en Hoy por hoy con Pepa Bueno