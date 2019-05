Las noticias de Galicia, 07:50 (13/05/2019)

Voz 1 00:00 qué el PSOE Inma Cruz llega a verlos en Sacyr que ese lugar está más cara un misterio pasó H jacta coincide aniversario de la desaparición de la niña que tragó aterra infamia o no hago libros de Premio Nacional de dice a Costas la vibrante poderosa he adictiva infamia editada por llegáis a aprenda en librerías

Voz 0846 01:32 qué tal muy buenos días no olviden esta mañana de fichar cuando lleguen al trabajos y es que en su empresa ya algún mecanismo para hacerlo han pocos olviden de votar el próximo día veintiséis si su intención es hacerlo láser más sencillo que fichar a lo mejor lo que resulta más complicado es decidirá quién que todavía hay mucho indeciso a las encuestas de este fin de semana sitúan otra vez a los socialistas como los preferidos también en las municipales treinta un claro retroceso del Partido Popular y de las mareas municipalistas Gonzalo Caballero no quiere confianzas y Feijóo llama una y otra vez al voto unido de la derecha en torno al Partido Popular aunque su secretario general Miguel Tellado dice aquí en la SER que su partido tirará de Vox si le hace falta para conseguir alcaldías en Galicia es lunes trece de mayo que hoy toca su

Voz 1271 02:18 darla Capello buenos días buenos días AM sol y calor en toda Galicia y así se mantendrá al menos hasta mitad de semana este lunes las temperaturas serán de pleno verano estarán en general entre los veintisiete y los treinta grados en Ourense alcanzarán los treinta y tres la jornada puede resultar incluso más cálida que la de ayer porque se intensifica la entrada de aire africano en el litoral norte el viento soplará fuerte a esta hora precaución en la carretera puede haber todavía bancos de niebla en algunos

Voz 9 02:54 el Lugo niebla y nueve grados despejado Moore y nueve grados despejado en Pontevedra tenemos diecisiete grados dieciséis en Vilagarcía en Vigo luce el sol casi veintiún grados despejan Santiago trece grados

Voz 0846 03:26 siete y cincuenta y tres Ruth García buenos días

Voz 0846 04:03 en seguida la campaña pura y dura antes las declaraciones a la SER del secretario general del Partido Popular de Galicia Miguel Tellado dice que el PP tirará de Vox y le hace falta para conseguir alcaldías en Galicia aplicará el modelo andaluz para por ejemplo apartar del poder a las mareas tras las generales Tellado observa un plus de resistencia del PP en nuestra comunidad

Voz 1271 04:23 el PP está dispuesto a apoyarse en Vox para recuperar poder urbano en Galicia al secretario general de los conservadores gallegos aseguran la Ser que sí será el caso aceptarán los votos de la extrema derecha para llegar a alguna de las alcaldías Miguel tallado

Voz 12 04:36 Evo que he tenido que decir que no hemos alcalde a ningún de Vox que os votos servirán digo para hacer alcalde a alguien do Partido Popular si conseguimos apoyos y otras fuerzas políticas apoyan o proxecto político del Partido Popular el creo que nos lo tenemos que renunciar a esos apoyos porque son fuerzas que coinciden en un mismo objetivo que es a los Saro populismo de Alcaldía de Santiago

Voz 1271 05:02 Tellado hace autocrítica aquí en la SER reconoce que han hecho una mala campaña en las generales que elegir o la derecha impuesto por Casado fue un error y asegura que han aprendido la lección

Voz 12 05:11 efectivamente fuésemos una mala campaña y que creo que hubo momentos e ideológicos Donoso partido que fueron errados el creo que o PP no estén que mirar Nin a Esquerda Keita para reflexionar o que debe ser Partido Popular o Partido Popular te que mirarse a sí mismo mirarse o que siempre zumos innovan reinventar Inter con presos frente a ninguna nueva fuerza política no y creo que as respuestas a todas las preguntas que podamos ter Stegen unos mes Moss

Voz 1271 05:43 sobre el futuro de Feijóo Tellado no se sale del guión dice que es un referente para todo el Partido Popular y que será lo que él quiera ser en su parte

Voz 0846 05:51 declaraciones de Miguel Tellado a la Cadena Ser vamos con lo último de la campaña

Voz 0846 06:04 entramos en la primera semana de la campaña de las municipales lo vamos a escuchar hasta la saciedad a Feijóo llamando a la unidad de toda la derecha lo dijo en Verín lo repitió en Tui

Voz 13 06:13 podemos Gallardo inmensa mayoría dos trescientos trece concellos podemos hallar también mayoría dos ciudades para eso tenemos que insultar bueno un toro roto es votar directamente o un alcalde aún alcaldesa un candidato Partido Popular porque si vivimos a voto como vimos omitió hoy de abril no el dieciocho erais en todo chinos dividen caña os que unos dividen en perdemos os que nos dividimos

Voz 0846 06:38 podemos ganar en la mayoría de las ciudades dice Feijóo esas donde las encuestas a excepción de Pontevedra sitúan a los socialistas en el Gobierno alguno como Vigo con mayoría absoluta los socialistas gallegos volvían a pedir el voto después de suspender la campaña desde el viernes por el Bayern fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba desde Moaña Gonzalo Caballero mostró su confianza en mantener la delantera como en las generales aunque también advertía sobre los ex sencillos de confianza

Voz 14 07:06 hay un avance del Partido Socialista frente al pinchazo del Partido Popular la selección municipales pero de lo volvemos a decir que nos no unos confiamos queremos Gañán las empresas sino que queremos ganar las elecciones de por lo tanto abrimos este es quince días de campaña electoral con toda Forza con toda revitalización para mantener una campaña de proximidad de he de forma continua para que Echegui a cada familia acarician galego un planteamiento en lo que puedan confiar por parte dos No somos candidatos dos no sus alcaldes hedor esos quince

Voz 0846 07:40 Yuri Illa portavoz nacional del Benega dice que la encuesta de verdad es la de las urnas del próximo veintiséis de mayo Ana Pontón vuelva a vender el modelo de gestión del BNG

Voz 15 07:51 siempre digo mes oye que sin Kiss Kiss a que vale veintiséis de mayo en todo caso o que confirman as os estudios demoscópicos que se están publicando este fin de semana Luise o que nos vimos defiendo en estos últimos tiempos que Benegas estaba algo remontada que somos más Forza por lo que siente por lo que obeso narrador García es seis de mayo superar todas as en quizás concrete eso

Voz 0846 08:18 pero al margen de la campaña todavía la protesta de los enfermeros en Silleda donde se celebraban las oposiciones para ocupar ochocientas plazas en el ser una

Voz 1271 08:27 insuficiente para acabar con la precariedad según las enfermeras en estas pruebas había ocho mil setecientas XXXVIII inscritas para ochocientas treinta plazas el alto número de eventuales en el colectivo ha provocado el nacimiento del movimiento eventuales el noi en negro contra esos contratos por día Hugo ha firmado más de doscientos contratos en doce años ya hay casos peores dejaba su testimonio en A Vivir Galicia motivo Prince

Voz 16 08:49 para de que teníamos tres condiciones labora irse es decir de muy más fácil ir tapando pocos momentos no que su orden a forrarse

Voz 0846 09:01 repasamos todavía los titulares de la prensa Luis Pardo