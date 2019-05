Las noticias de Castilla y León, 10:02 (13/05/2019)

el candidato del Partido Popular a la Junta Alfonso Fernández Mañueco en la SER con Pepa Bueno y además de afirmar que su partido hablará con todas las formaciones políticas que salgan elegidas de las urnas también con Vox Fernández Mañueco reiteraba que el más resultado de las generales no se repetirá a las autonómicas y municipales asegura que los últimos datos del CIS no coinciden con las encuestas que ha hecho el Partido Popular

cuando uno se presenta unas elecciones siempre corre el riesgo lo de que pierda la confianza mayoritaria a la gente pero nosotros desde el Partido Popular de Castilla y León nos presentamos a estas elecciones con la confianza de ser la fuerza mayoritaria de tener el respaldo mayoritario de la gente de esta tierra porque somos el partido de esta tierra porque representamos mejor que nadie los intereses de las mujeres y de los hombres de Castilla y León y confiamos como digo en SER no sólo un partido ganador sino ser impartido de gobierno yo humildemente le pedimos a todas las mujeres y los hombres de esta tierra que aquellos que confiaron en el Partido Popular y no lo hicieron en las últimas elecciones santales y aquí estamos que abrimos las puertas de nuestra formación ya les tendemos la mano desde la moderación

además las obras de impermeabilización del cuerpo de la presa de Cuerda del Pozo en Soria obligan desde hoy al corte de la carretera autonómica SO ochocientos diez utilizada en los desplazamientos entre Sorel Vinuesa y su entorno este corte de tráfico se va a mantener hasta la finalización de las obras prevista para finales de noviembre tengan en cuenta que estas obras tienen una inversión de uno coma dos millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses durante este tiempo se mantendrán los desvío los desvíos debidamente señalizados a través de la carretera autonómica CL ciento diecisiete las Soria ocho

lo de ser no se victim envite en español como se dice sino no ser no nacer suele ser todo eso es hacer eso tiene muy