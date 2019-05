Escucha las noticias de las 11:00 (13/05/2019)

Nos días Toni Pablo Iglesias reconoce que no va a empezar a negociar con Pedro Sánchez hasta que pasen las elecciones del día veintiséis lo ha dicho en un acto en Madrid en el que además su partido no ha pedido el voto en exclusiva para Manuela Carmena de cara a la alcaldía de la capital apoyan a Carmen así pero también a otra de las candidaturas de izquierda que se presentan en ese desayuno está Mariela Rubio

Voz 1680

01:15

la única ex dirigente catalana que no ha renegado hasta el momento de la convocatoria del referéndum ilegal del uno de octubre Mireia Boya testifica en el juicio del proceso independentista hasta el momento ha explicado que las convocatorias para las concentraciones del veinte de septiembre no estaban acompañadas de llamamientos para impedir los registros vamos al Tribunal Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días relata que el objetivo de las convocatorias era protestar contra los registros de la operación a nubes no impedir los registros y que en todo momento el ambiente fue festivo y pacífico