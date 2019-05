Escucha las noticias de las 12:00 (13/05/2019)

Voz 1762

01:04

sí por ejemplo en el Congreso de los Diputados donde unos dicen que ese quiere pedir una prórroga al Gobierno para organizar un sistema que todavía no ha dado tiempo a configurar dudas también en un primer día en el que desde la Inspección de Trabajo no señalan que están recibiendo sobretodo consultas de los gestores y asesores empresariales aunque también con cierta tranquilidad por esas garantías que ha dado el Ministerio de que no se sancionará a nadie en estos primeros momento los si acreditan que están trabajando para poner en marcha el registro negociando con los representantes de los trabajadores en las grandes empresas Se trata de adaptar los mecanismos de control de jornada que ya hay señalan desde la patronal pero es en las medianas y pequeñas donde hay más dudas con cuestiones como qué pasa si no es posible contar con la firma diaria del trabajador qué hacer con los olvidos y cómo se pueden subsanar sin que parezca que sea trampear con el registro o qué pasa también con los tiempos intermedios se espera hay otras situaciones similares Sadam durante la jornada