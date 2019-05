Escucha las noticias de las 13:00 (13/05/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 es la una mediodía en Canarias

Voz 0228 00:06 la vicepresidenta en funciones ha reconocido que el registro de horarios de los trabajadores que ha comenzado a ponerse en marcha hoy en todas las empresas y lugares de trabajo en cierto modo con retraso por el número de horas extra acumuladas no remuneradas en nuestro país Carmen Calvo ha explicado también que las empresas van a necesitar un tiempo para ponerlo en funcionamiento

Voz 2 00:24 no no ha habido precipitación al contrario yo creo que hemos sido muy tarde a proteger a los trabajadores y las trabajadoras que han visto como millones y millones de horas de su trabajo no han sido ni reconocida Ny remuneradas otra cosa distinta es que cada empresa tenga un periodo de adaptación para ver cómo se hace ese registro y ese control pero repito vamos muy tarde a los millones y millones de horas gratis han entregado los trabajadores y las trabajadoras de este país

Voz 0228 00:51 también del ámbito económico el ex gobernador del Banco de España Luis María Linde declara en el juicio del caso Bankia ha descrito la situación económica de España en dos mil doce común colapso financiero que no se conocía ha dicho desde la guerra civil y ha restado gravedad a la fusión de cajas de ahorro

Voz 1348 01:05 el hecho de que los si al final pues no fuera evidentemente la solución a la crisis que se avecinaba no quiere decir a mi me parece que fue masón equivocada en su momento fue una decisión que se pensaba que era políticamente factible que motorizado a los riesgos que se trataba Inés en de momento pues entendió que eso era una eh algo algo Fine aceptable

Voz 0228 01:31 qué más cosas Alber Rivera acaba de reunir ya su nuevo grupo parlamentario en el Congreso a pesar de que todavía no se han conformado las cámaras el dirigente de Ciudadanos se ha presentado como líder de la oposición ya ha anunciado que la primera ley que va a llevar al Congreso la nueva legislatura va a estar dedicada a la protección de las familias informa Óscar García

Voz 1645 01:49 reunión en la Sala Ernest Lluch del Congreso que triplica la capacidad de las salas donde habitualmente se reúne a Ciudadanos en la pasada legislatura con treinta y dos diputados ahora son cincuenta y siete el presidente Albert Rivera ha explicado a sus nuevos diputados de momento electos porque deben liderar la oposición aunque sean menos en número que el Partido Popular porque liderar la oposición

Voz 3 02:08 no es titular no es un cargo es una actitud es una forma de comportarse es una forma de vigilar el interés general es una forma de liderar reformas

Voz 1645 02:18 de liderar reformas de presentarlas primero por eso antes de que el Parlamento echa andar Rivera ha querido adelantarse y anunciar ya cuál será la primera iniciativa que traer aquí ciudadanos una ley para proteger y ayudar a las familias españolas para equiparar a las monoparentales con las numerosas igualar las parejas de hecho a los matrimonios e implantar la gratuidad en la educación infantil de cero a tres

Voz 0228 02:39 años y sigue este lunes el despliegue de debates en las emisoras de la SER de cara a las elecciones del veintiséis de mayo hace unos minutos ha comenzado el de los candidatos a la Alcaldía de Zaragoza en nuestra emisora en la capital aragonesa de momento las propuestas giran en torno a la movilidad sostenible siguiendo a debate están a Sánchez Borrallo buenas tardes

Voz 0148 02:55 buenas tardes sí aunque falta el como por la izquierda Zaragoza en Común PSOE Podemos y Chunta Aragonesista coinciden en apostar por una segunda línea de tranvía este oeste escuchamos por ejemplo la socialista Pilar Alegría

Voz 4 03:05 esto por el tranvía pero también que conviva con el autobús

Voz 5 03:08 es verdad que hay que reorganizar y ser mucho más eficientes en los Trail

Voz 0809 03:12 estos sin embargo PP Ciudadanos y Partido Aragón

Voz 0148 03:14 responden que Zaragoza no puede permitírselo Jorge ad con candidato popular

Voz 4 03:18 dar de tranvía cuesta trescientos cuarenta y dos millones de euros somos la ciudad más endeudada de España hoy por desgracia el Ayuntamiento de Zaragoza no puede económicamente a cometer sino que lo diga que dieron como lo van a pagar a todo esto el actual alcalde anunciado

Voz 6 03:33 medida estrella queríamos anunciar nosotros es una empresa pública que gestione todos los servicios de forma pública el tranvía el autobús los parkings los aparca bicis

Voz 0148 03:44 el debate continúa en Radio Zaragoza hasta la una y media

Voz 0228 03:46 el Foro de atención primaria que reúne a las principales organizaciones médicas exige a las comunidades autónomas en este periodo electoral que dedique a ese tipo de atención sanitaria la quinta parte del dinero total que va la sanidad denuncian que casi la mitad de los médicos de familia tienen que atender a más de mil quinientos paciente

Voz 0809 04:02 es Laura ahora mismo sólo se invierte un catorce por ciento de su presupuesto en Primaria y el Foro exige llegar a uno de cada cuatro euros sanitarios de aquí a seis años consideran que algunas de las buenas intenciones del nuevo marco que ha elaborado el Ministerio como por ejemplo que las citas urgentes en el centro de salud no se demoren más de dos días son imposibles mientras hoy falten dos mil doscientos médicos de familia trescientos pediatras y el presidente de la Organización Médica Colegial amenaza con nuevas movilizaciones

Voz 0423 04:29 nos oyen pero no nos escucha pues tendemos calza la voz llevamos dos años saliendo a la calle yp tendremos también que ponernos al sol no sé si un lunes para seguir de dos por nuestros ciudadanos no se puede permitir nuestro modelo sanitario seguir teniendo estas deficiencias

Voz 0809 04:44 para evitar que en dos mil treinta ya seis mil médicos de cabecera menos los profesionales llaman a pagar un quince por ciento más a quienes se vayan a trabajar a ambulatorios rurales

Voz 0228 04:53 Nos queda la información del deporte Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 04:56 esta semana enfocada a la última jornada de Liga compuestos por decidir un lote de descenso entre Celta allí Girona aunque al Celta le vale con empatar frente al Rayo los dos partidos de descenso el sábado a las nueve menos cuarto también por resolver la última plaza de Champions entre Valencia Getafe y Sevilla y el séptimo puesto con Athletic Real Sociedad Espanyol todos los partidos con Europa en juego serán el sábado a las cuatro y cuarto hoy si tenemos un partido en segunda Málaga Oviedo a las nueve de la noche antes a las ocho España Hungría cuartos de final del Europeo sub diecisiete y además ciclismo tercera etapa en el Giro doscientos veinte kilómetros con final en órbita pelo

