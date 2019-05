necesitamos un nuevo gobierno que mejore la situación que apueste por una sanidad pública garantice vimos presupuestos suficientes que nosotros estimamos que deberían de ser diez mil quinientos millones de euros presupuesto este año sólo ocho mil millones que apueste por la atención primaria que incremente el número de camas hospitalarias si eso me todo pues hay que acabar con las privatizaciones y recuperar si no centros privatizados

Voz 3

01:37

cuando tú sabes que no has hecho nada malo y que todo lo que hace que está bien y visado y es legal o no tienen ningún recorrido no más más allá del titular de turno