Las noticias de Canarias, 16:02 (13/05/2019)

el Partido Popular rechaza de forma enérgica el polémico tuit del candidato popular a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife Guillermo Díaz Guerra un mensaje con acento xenófobo en el que se refería al colapso en el que se encuentra el albergue municipal de la capital tinerfeña y en el que se podía leer que no pueden tener los mismos derechos un inmigrante o un gran canario que un chicharrero la secretaria general del Partido Popular de Canarias Australia Navarro afirma que el partido acepta las disculpas emitidas por viajero

Voz 3

01:07

no compartimos esa tecla reaccionen las rechazan de manera en y por lo tanto son unas declaraciones a nivel personal que entiendo que es ha dado las explicaciones ha pedido las excusa ha eliminado como no puede ser de otra manera porque insisto en el Partido Popular allí donde gobernamos estamos muestran más que suficiente que no pedimos el DNI para saber la dirección el lugar de procedencia de la persona que precisa que necesita una ayuda insiste y en este caso estamos hablando de personas vulnerar