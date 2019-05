Las noticias de Navarra, 17:02 (13/05/2019)

Inés Arrimadas la portavoz nacional de Ciudadanos y Liber de Cataluña de esta formación participará este martes en dos actos durante su estancia en nuestra Comunidad en Navarra ya en materia municipal hoy ponemos el acento en transparencia y limitación de mandatos la democracia española no marca ningún tipo de limitación para quienes están en cargos públicos nadie

pensamos que es bueno que la política no sea una profesión sino que sea una dedicación temporal de las personas que las profesiones que impregna en la calle en la vida diaria la ciudadanía entren en la política que haya una renovación constante y que esa sea la tónica de de nuestra aportación a lo público

supondría que Nicolas de no pueda repetir un tercer mandato si es elegido después del veintiséis de mayo a la alcaldía de Tudela pero esta norma que puede sonar bien tiene sus excepciones a voluntad de la Asamblea de hecho así ha ocurrido con la cambiada Izquierda Ezkerra la presidencia Navarra Marisa de Simón que cumplirá tres legislaturas en el Parlamento quién se iría tras esta próxima legislatura sería el actual alcalde de Pamplona Joseba siguieron

Voz 1138

01:14

siempre he dicho que terminaré en la enseñanza las enseñanzas mi vocación la enseñanza es lo que es lo que me gusta eh no tengo más ambición política que en este momento la alcaldía de Pamplona y el consecuentemente pues sigue la ciudadanía así lo quiere culminar una un segundo mandato en la en la Alcaldía creo que es suficiente